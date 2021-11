Ринок або магазин: де безпечно і вигідно купувати м’ясо?

Все, що потрібно знати про те, як обрати м’ясо.

Ринки, стихійка, магазини.

Де краще та вигідніше купувати м’ясо?

Більшість українців переконані, що на ринку, ніби м’ясо свіжіше і якісніше.

Виявляється, це не завжди так.

Михайло Шарков перевірив ці точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання м’яса.

Експерт розповість, як правильно вибрати м’ясо, і на що саме звертати увагу?

Де краще його купувати?

Та багато інших лайфхаків, які збережуть не лише ваші гроші, але й нерви і навіть здоров’я!

