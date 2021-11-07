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Video: Ринок або магазин: де безпечно і вигідно купувати м’ясо?

Все, що потрібно знати про те, як обрати м'ясо. Ринки, стихійка, магазини. Де краще та вигідніше купувати м'ясо? Більшість українців переконані, що на ринку, ніби м'ясо свіжіше і якісніше. Виявляється, це не завжди так. Михайло Шарков перевірив ці точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання м'яса. [read_more_news] Експерт розповість, як правильно вибрати м'ясо, і на що саме звертати увагу? Де краще його купувати? Та багато інших лайфхаків, які збережуть не лише ваші гроші, але й нерви і навіть здоров'я! Детальніше дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у супермаркетах Миколаєва. Фото: Unsplash

Ринок або магазин: де безпечно і вигідно купувати м’ясо?
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Все, що потрібно знати про те, як обрати м’ясо.

Ринки, стихійка, магазини.

Де краще та вигідніше купувати м’ясо?

Більшість українців переконані, що на ринку, ніби м’ясо свіжіше і якісніше.

Виявляється, це не завжди так.

Михайло Шарков перевірив ці точки продажу та порівняв ціни, якість і умови зберігання м’яса.

Також по темі: Правда про доставку з супермаркетів: що робити, якщо привезли "просрочку" Магазини ховають "прострочку" серед свіжих продуктів! Як нас обманюють І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів

Експерт розповість, як правильно вибрати м’ясо, і на що саме звертати увагу?

Де краще його купувати?

Та багато інших лайфхаків, які збережуть не лише ваші гроші, але й нерви і навіть здоров’я!

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у супермаркетах Миколаєва.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Ринок або магазин: де безпечно і вигідно купувати м’ясо? / 07.11.2021 13:10
07.11.2021 13:10

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