Висока ціна – не знак якості! Експерт показав, як виявити просрочку у магазині

Все, що потрібно знати про те, як в магазинах приховують протерміновані продукти.

Іноді недобросовісні продавці приховують протерміновку так вміло, що вводять в оману найуважніших покупців.

Прилавки переповнені протерміновкою та зіпсованими товарами

Варто знати на що звертати увагу, коли купуєш солодощі на вагу чи акційні товари.

Саме на цих продуктах продавці найчастіше маніпулюють.

Наш експерт Максим Несміянов проінспектував продукти, які на перший погляд не можуть завдати шкоди.

Він покаже, як не повестися на хитрощі супермаркетів і розпізнати неякісні та несвіжі продукти.

То як не дати себе обдурити?

Дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.