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Video: Висока ціна – не знак якості! Експерт показав, як виявити просрочку у магазині

Все, що потрібно знати про те, як в магазинах приховують протерміновані продукти. Іноді недобросовісні продавці приховують протерміновку так вміло, що вводять в оману найуважніших покупців. Прилавки переповнені протерміновкою та зіпсованими товарами Варто знати на що звертати увагу, коли купуєш солодощі на вагу чи акційні товари. Саме на цих продуктах продавці найчастіше маніпулюють. Наш експерт Максим Несміянов проінспектував продукти, які на перший погляд не можуть завдати шкоди. Він покаже, як не повестися на хитрощі супермаркетів і розпізнати неякісні та несвіжі продукти. [read_more_news] То як не дати себе обдурити? Дивіться у рубриці Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті. Фото: Unsplash

Висока ціна – не знак якості! Експерт показав, як виявити просрочку у магазині
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Все, що потрібно знати про те, як в магазинах приховують протерміновані продукти.

Іноді недобросовісні продавці приховують протерміновку так вміло, що вводять в оману найуважніших покупців.

Прилавки переповнені протерміновкою та зіпсованими товарами

Варто знати на що звертати увагу, коли купуєш солодощі на вагу чи акційні товари.

Саме на цих продуктах продавці найчастіше маніпулюють.

Наш експерт Максим Несміянов проінспектував продукти, які на перший погляд не можуть завдати шкоди.

Він покаже, як не повестися на хитрощі супермаркетів і розпізнати неякісні та несвіжі продукти.

Також по темі: Магазини ховають "прострочку" серед свіжих продуктів! Як нас обманюють Економія чи небезпека: що приховують акційні товари в магазинах І це їдять наші діти? Експерт знайшов у магазині купу протермінованих солодощів

То як не дати себе обдурити?

Дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Висока ціна – не знак якості! Експерт показав, як виявити просрочку у магазині / 21.11.2021 10:25
21.11.2021 10:25

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