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Video: Трансформери знімали у Пентагоні з реальними військовими: як створювали фільм про автоботів

Де знімали "Трансформерів". Все не просто, як здається на перший погляд. Цей фантастичний блокбастер зібрав мільйонну армію фанатів по всьому світу. А почалось все з японської іграшки-робота. Вона могла збиратись в автомобіль. Цю іграшку помітили представники американської компанії і викупили права на продаж у світі. Аби більше розкрутити товар, компанія разом з Marvel випустили комікс. Згодом вийшли мультфільми. А у 2007 році з'явилась ідея зробити повноцінний фільм. [read_more_news] Як режисера фільму впустили в Пентагон заради зйомок? Як проходили зйомки на гідроелектростанції? Детальніше про це дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про фільм Морський бій. Фото: IMBd

Трансформери знімали у Пентагоні з реальними військовими: як створювали фільм про автоботів
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Де знімали “Трансформерів”.

Все не просто, як здається на перший погляд.

Цей фантастичний блокбастер зібрав мільйонну армію фанатів по всьому світу.

А почалось все з японської іграшки-робота.

Вона могла збиратись в автомобіль.

Цю іграшку помітили представники американської компанії і викупили права на продаж у світі.

Аби більше розкрутити товар, компанія разом з Marvel випустили комікс.

Згодом вийшли мультфільми.

А у 2007 році з’явилась ідея зробити повноцінний фільм.

Також по темі: По всьому світу: де насправді знімали фільм "Місія Нездійсненна" "Інферно" з Томом Хенксом: де проходили зйомки культового фільму Давно не Перевізник. Фільми з Джесоном Стейтемом, які, ви могля пропустити

Як режисера фільму впустили в Пентагон заради зйомок?

Як проходили зйомки на гідроелектростанції?

Детальніше про це дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про фільм Морський бій.

Фото: IMBd

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ICTV / Ранок / Трансформери знімали у Пентагоні з реальними військовими: як створювали фільм про автоботів / 17.02.2022 14:33
17.02.2022 14:33

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