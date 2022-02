Трансформери знімали у Пентагоні з реальними військовими: як створювали фільм про автоботів

Де знімали “Трансформерів”.

Все не просто, як здається на перший погляд.

Цей фантастичний блокбастер зібрав мільйонну армію фанатів по всьому світу.

А почалось все з японської іграшки-робота.

Вона могла збиратись в автомобіль.

Цю іграшку помітили представники американської компанії і викупили права на продаж у світі.

Аби більше розкрутити товар, компанія разом з Marvel випустили комікс.

Згодом вийшли мультфільми.

А у 2007 році з’явилась ідея зробити повноцінний фільм.

Як режисера фільму впустили в Пентагон заради зйомок?

Як проходили зйомки на гідроелектростанції?

Детальніше про це дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про фільм Морський бій.

Фото: IMBd

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.