ТОП-5 найабсурдніших російських законів

Днями в Росії, яка чхати хотіла на міжнародне право, і де щодня порушуються права громадян, відсвяткували День Конституції.

Тієї самої, яку Путін перекроїв під себе.

З нагоди такого свята ми підготували ТОП найбезглуздіших неконституційних російських законів!

Стаття 282 Кримінального Кодексу РФ не перший рік користується неабиякою популярністю у російських судах.

Норма Закону дозволяє притягнути до кримінальної відповідальності за образу почуттів віруючих, приниження гідності окремих осіб або соціальної групи, а також — розпалювання ненависті та екстремізм.

Дія статті поширюється і на Інтернет.

За розміщення у соцмережах неугодних владі постів може прилетіти, навіть якщо користувач написав допис не власноруч, а просто поширив його чи просто лайкнув!

Один з постраждалих від статті 282 — студент Алєксєй Свєрдлов, який, до слова, сам хотів стати слідчим.

У 2017 році проти нього порушили кримінальне провадження, а в 2018 визнали “екстремістом” і заблокували банківські картки через розміщення картинок у соцмережах.

Одна з них — зображення ведмедя.

Слідчі побачили в мемі злий намір створити негативний образ росіян…

Не менш красномовна справа проти жителя міста Радянська Гавань у Хабаровському краї, проти якого відкрили провадження за звинуваченням у начебто розпалюванні ненависті за національною ознакою.

Чоловік усього лише лайкнув пост із засудженням росіян, які їдуть воювати на Донбас.

За публічну образу представника російської влади або під час виконання ним службових обов’язків — штраф до 40 тисяч рублів!

Це близько 15 тисяч гривень!

Або ж виправні роботи на строк до одного року.

Закон про заборону ображати російську владу набув чинності у березні 2019.

Росіяни ж відреагували флешмобом про казкового Путіна: на знак протесту проти абсурдного Закону і заради підтримки жителя міста Мала Вішера Новгородської області.

22 квітня Юрія Картижева оштрафували на 30 тисяч рублів за репост двох роликів, до яких росіянин додав підпис “Путін – казковий ***”.

Далі — цензура.

До слова, покараний росіянин своєї вини не визнав, і наголосив, мовляв, так званий “образливий” коментар — його особиста думка, на яку він має конституційне право.

Понад 16 мільйонів росіян, за даними Росстата 2014 року, живуть за межею бідності.

І того ж 2014 в рамках “Доктрини продовольчої безпеки РФ” запускається боротьба з продуктами “загниваючого” Заходу.

Ембарго на імпортні товари в Росії ввели проти країн, які запровадили або підтримали антиросійські санкції.

Спершу воно діяло щодо продукції зі США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади.

Із 2015 року до “чорного списку” додали Албанію, Чорногорію, Ісландію та Ліхтенштейн, а з 2016 — Україну.

Через заборону імпортних товарів у Росії зросли ціни, зменшився вибір, натуральні продукти почали заміщувати сурогатами.

Не кажучи вже про відсутність життєво необхідних ліків як от закордонного інсуліну для хворих на цукровий діабет!

Так званий закон “Діми Яковлєва” про заборону усиновлення російських дітей громадянами США ще називають “законом негідників”.

Його ухвалили наприкінці 2012 року.

Приводом нібито послужила трагічна смерть усиновленого американцями Діми Яковлєва, сироти із Псковської області.

Хлопчик мав ураження центральної нервової системи та порушення психіки.

Діму неодноразово намагалися влаштувати до російських сімей, але ніхто не хотів брати хвору дитину.

У 2008 хлопчика всиновило американське подружжя Харрісон, а через 3 місяці Діма загинув через перегрів.

Заборону на усиновлення саме громадянами США у Кремлі пояснили відсутністю належної системи контролю в країні за родинами, де є прийомні діти.

Але насправді “закон Діми Яковлєва” — відповідь на ухвалення в США так званого “закону Магнітського”.

Сергій Магнітський — росіянин, бухгалтер, який працював на британську консалтингову компанію.

Він викрив схему розкрадання бюджетних коштів, яку організували російські чиновники й силовики.

Згодом особи, яких звинувачував Магнітський, подали на нього в суд. Звинуватили у пособництві в ухиленні від сплати податків.

У 2008 Сергія заарештували, а в 2009 він помер у СІЗО.

Про обнулення президентських строків Путіна дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

