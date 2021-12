США підготували для Росії вбивчі санкції? Чим відповість Кремль

Все, що потрібно знати про наміри США ввести санкції проти Росії.

Напередодні розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна у пресі з’явилась інформація про те, що Америка готує санкції проти Росії.

Президент США Байден вирішує, як саме покарати Росію, якщо Путін таки наважиться напасти на Україну.

Нові санкції від Сполучених Штатів та Євросоюзу знищать російську економіку.

Першими про це розповів американський інформаційний телеканал CNN.

За даними їх джерела розповідають, що у Білому домі підготували “агресивний пакет”.

За словами представника адміністрації Байдена подібних санкції ще ніколи не запроваджували.

Однак Росії є чим відповісти.

Як наші союзники збираються поставити Кремль на місце?

Чим Росія може шантажувати у Захід?

Відповіді шукайте у сюжеті Костянтина Ігнатчука у рубриці «Ото таке».

Unsplash

