Америка обвалить ціну на нафту? Які “тузи” є у рукаві у Байдена

Все, що потрібно знати про нафтовий ринок.

Світові ціни на нафту ростуть.

Нині це — понад $80 за барель.

Ціна доволі висока.

Це спричинило подорожчення бензину.

Країни-експортери нафти знімають вершки, зокрема, Росія.

Однак днями президент США Джо Байден заявив, що у Америки є чим відповісти на подорожчання нафти, хоча ще не розкрив подробиць.

Американці є світовими лідерами з видобування сланцевої нафти, то ж вони можуть впливати на ціну нафти на світовому ринку.

Які тузи у рукаві у Байдена?

Чи здатна Америка нарешті поставити Росію на коліна?

Дивіться у сюжеті Констянтина Ігнатчука.

