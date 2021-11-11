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Video: Америка обвалить ціну на нафту? Які “тузи” є у рукаві у Байдена

Все, що потрібно знати про нафтовий ринок. Світові ціни на нафту ростуть. Нині це — понад $80 за барель. Ціна доволі висока. Це спричинило подорожчення бензину. Країни-експортери нафти знімають вершки, зокрема, Росія. Однак днями президент США Джо Байден заявив, що у Америки є чим відповісти на подорожчання нафти, хоча ще не розкрив подробиць. Американці є світовими лідерами з видобування сланцевої нафти, то ж вони можуть впливати на ціну нафти на світовому ринку. [read_more_news] Які тузи у рукаві у Байдена? Чи здатна Америка нарешті поставити Росію на коліна? Дивіться у сюжеті Констянтина Ігнатчука. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось для України за рік президенства Джо Байдена Фото: Unsplash

Америка обвалить ціну на нафту? Які “тузи” є у рукаві у Байдена
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Все, що потрібно знати про нафтовий ринок.

Світові ціни на нафту ростуть.

Нині це — понад $80 за барель.

Ціна доволі висока.

Це спричинило подорожчення бензину.

Країни-експортери нафти знімають вершки, зокрема, Росія.

Однак днями президент США Джо Байден заявив, що у Америки є чим відповісти на подорожчання нафти, хоча ще не розкрив подробиць.

Американці є світовими лідерами з видобування сланцевої нафти, то ж вони можуть впливати на ціну нафти на світовому ринку.

Також по темі: Коли зникне нафта та що замінить її в майбутньому? На українських заправках зникає бензин. Що сталося? Росію знищить нафта?

Які тузи у рукаві у Байдена?

Чи здатна Америка нарешті поставити Росію на коліна?

Дивіться у сюжеті Констянтина Ігнатчука.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось для України за рік президенства Джо Байдена

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Америка обвалить ціну на нафту? Які “тузи” є у рукаві у Байдена / 11.11.2021 13:20
11.11.2021 13:20

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