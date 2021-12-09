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Video: На порозі третьої світової? Хто з диктаторів лякав глобальною війною і що з цього вийшло

Загроза для України від путінської Росії — одна з центральних тем західних ЗМІ. Обговорюючи ризики повномасштабної війни, в Америці часто згадують про напругу, яка панувала мало не все 20 століття — час, коли людство опинялось на порозі ядерного апокаліпсису. І Путін, і Хрущов лякали світ глобальною війною. В обговореннях спровокованої Путіним напруги у світі оглядачі часто згадують Холодну війну. Зокрема — Карибську Кризу 1962 року, коли СРСР таємно перекинув на Кубу балістичні ракети, здатні нести ядерний боєзаряд. Але в історії Холодної війни був ще один епізод – куди більш небезпечний для людства за вибрик Хрущова. [read_more_news] То як і коли саме світ опинявся на грані глобальної війни? І чому найгіршого не завжди вдавалось уникнути? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи помстяться США Росії за хакерські атаки. Фото: Unsplash, Офіційні мережеві ресурси президента РФ

На порозі третьої світової? Хто з диктаторів лякав глобальною війною і що з цього вийшло
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Загроза для України від путінської Росії — одна з центральних тем західних ЗМІ.

Обговорюючи ризики повномасштабної війни, в Америці часто згадують про напругу, яка панувала мало не все 20 століття — час, коли людство опинялось на порозі ядерного апокаліпсису.

І Путін, і Хрущов лякали світ глобальною війною.

В обговореннях спровокованої Путіним напруги у світі оглядачі часто згадують Холодну війну.

Зокрема — Карибську Кризу 1962 року, коли СРСР таємно перекинув на Кубу балістичні ракети, здатні нести ядерний боєзаряд.

Але в історії Холодної війни був ще один епізод – куди більш небезпечний для людства за вибрик Хрущова.

Також по темі: Захід не може домовитись із Кремлем? Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації? Донбас завжди говорив російською? Історик прокоментував тези кремлівських пропагандистів

То як і коли саме світ опинявся на грані глобальної війни?

І чому найгіршого не завжди вдавалось уникнути?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи помстяться США Росії за хакерські атаки.

Фото: Unsplash, Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / На порозі третьої світової? Хто з диктаторів лякав глобальною війною і що з цього вийшло / 09.12.2021 11:20
09.12.2021 11:20

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