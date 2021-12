На порозі третьої світової? Хто з диктаторів лякав глобальною війною і що з цього вийшло

Загроза для України від путінської Росії — одна з центральних тем західних ЗМІ.

Обговорюючи ризики повномасштабної війни, в Америці часто згадують про напругу, яка панувала мало не все 20 століття — час, коли людство опинялось на порозі ядерного апокаліпсису.

І Путін, і Хрущов лякали світ глобальною війною.

В обговореннях спровокованої Путіним напруги у світі оглядачі часто згадують Холодну війну.

Зокрема — Карибську Кризу 1962 року, коли СРСР таємно перекинув на Кубу балістичні ракети, здатні нести ядерний боєзаряд.

Але в історії Холодної війни був ще один епізод – куди більш небезпечний для людства за вибрик Хрущова.

То як і коли саме світ опинявся на грані глобальної війни?

І чому найгіршого не завжди вдавалось уникнути?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Unsplash, Офіційні мережеві ресурси президента РФ

