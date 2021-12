Рупор пропаганди? Навіщо Трампу власна соціальна мережа

Чи правда, що Дональд Трамп хоче створити нову соціальну мережу?

Про те, що екс-президент США хоче запустити свою соціальну мережу, було відомо ще кілька місяців тому.

Відомою є навіть назва – Truth, тобто “Правда”.

Міжнародний оглядач Юрій Мацарський порівнює створення нової мережі з радянською газетою “Правда”.

Новий “голос” Трампа може використовуватись як пропагандистський проект, який переслідуватиме конкретно політичні цілі.

Так само, як і радянська “Правда” з дня в день давала викривлені реалії подій в світі, так само і “Правда” Трампа може негативно впливати на інформаційний простір.

Головною загрозою є те, що в новій мережі не буде жорстких обмежень та інформацію, яка несе загрозу, не будуть видаляти.

Зараз у Трампа є цілий мільярд від анонімних людей на створення свого “рупору”. Він та інші зможуть доносити в голови людей абсолютно різну інформацію.

Точно не можна сказати, як ця ситуація може вплинути на подальший розвиток подій в світі.

Проте наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський докладніше розповів про нову “Правду” у своєму сюжеті.

Фото: Donald J. Trump

