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Video: Рупор пропаганди? Навіщо Трампу власна соціальна мережа

Чи правда, що Дональд Трамп хоче створити нову соціальну мережу? Про те, що екс-президент США хоче запустити свою соціальну мережу, було відомо ще кілька місяців тому. Відомою є навіть назва – Truth, тобто “Правда”. Міжнародний оглядач Юрій Мацарський порівнює створення нової мережі з радянською газетою “Правда”. Новий “голос” Трампа може використовуватись як пропагандистський проект, який переслідуватиме конкретно політичні цілі. Так само, як і радянська “Правда” з дня в день давала викривлені реалії подій в світі, так само і “Правда” Трампа може негативно впливати на інформаційний простір. Головною загрозою є те, що в новій мережі не буде жорстких обмежень та інформацію, яка несе загрозу, не будуть видаляти. [read_more_news] Зараз у Трампа є цілий мільярд від анонімних людей на створення свого “рупору”. Він та інші зможуть доносити в голови людей абсолютно різну інформацію. Точно не можна сказати, як ця ситуація може вплинути на подальший розвиток подій в світі. Проте наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський докладніше розповів про нову “Правду” у своєму сюжеті. Нагадуємо, що раніше ми писали про інформаційну агресію РФ. Фото: Donald J. Trump

Рупор пропаганди? Навіщо Трампу власна соціальна мережа
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Чи правда, що Дональд Трамп хоче створити нову соціальну мережу?

Про те, що екс-президент США хоче запустити свою соціальну мережу, було відомо ще кілька місяців тому.

Відомою є навіть назва – Truth, тобто “Правда”.

Міжнародний оглядач Юрій Мацарський порівнює створення нової мережі з радянською газетою “Правда”.

Новий “голос” Трампа може використовуватись як пропагандистський проект, який переслідуватиме конкретно політичні цілі.

Так само, як і радянська “Правда” з дня в день давала викривлені реалії подій в світі, так само і “Правда” Трампа може негативно впливати на інформаційний простір.

Головною загрозою є те, що в новій мережі не буде жорстких обмежень та інформацію, яка несе загрозу, не будуть видаляти.

Також по темі: Америка готова зупинити агресивну Росію? Чи варто Україні сподіватись на підтримку США Секта Трампа. Як 45-ий президент США заробляє на теоріях змови? Україна — плацдарм для США? Експерти розвінчали міфи про відносини Києва і Вашингтона

Зараз у Трампа є цілий мільярд від анонімних людей на створення свого “рупору”. Він та інші зможуть доносити в голови людей абсолютно різну інформацію.

Точно не можна сказати, як ця ситуація може вплинути на подальший розвиток подій в світі.

Проте наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський докладніше розповів про нову “Правду” у своєму сюжеті.

Нагадуємо, що раніше ми писали про інформаційну агресію РФ.

Фото: Donald J. Trump

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ICTV / Ранок / Рупор пропаганди? Навіщо Трампу власна соціальна мережа / 11.12.2021 13:31
11.12.2021 13:31

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