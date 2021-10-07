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Video: Проїзд тільки по картці? Що потрібно знати про транспорт у Туреччині

Емігрантка про особливості транспортної системи в Туреччині.

Туречччна — яскрава країна, де поєднується східний колорит і особлива краса природи.

До речі, не тільки пейзажі унікальні, але й у місті можна знайти цікавинку.

Наприклад, громадський транпорт.

Ліна вийшла заміж за турка і переїхала до іншої країни.  Сьогодні дівчина розкаже про особливості турецького транспорту.

Чи правда, що в Туреччині люди не платять за проїзд на свята?

[read_more_news]

Чому не пустять до автобусу без спеціальної картки?

Скільки коштує проїзд?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, що відбувається за межами all inclusive в Єгипті.

Фото: Unsplash

Проїзд тільки по картці? Що потрібно знати про транспорт у Туреччині
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Емігрантка про особливості транспортної системи в Туреччині.

Туречччна — яскрава країна, де поєднується східний колорит і особлива краса природи.

До речі, не тільки пейзажі унікальні, але й у місті можна знайти цікавинку.

Наприклад, громадський транпорт.

Ліна вийшла заміж за турка і переїхала до іншої країни.  Сьогодні дівчина розкаже про особливості турецького транспорту.

Чи правда, що в Туреччині люди не платять за проїзд на свята?

Також по темі: Тільки через ріелтора? Як орендувати житло в Туреччині Від солодощів до кальянів: що привезти з відпочинку в колоритній Туреччині Україна і Йорданія – такі різні! Життя в мусульманській країні очима емігрантки

Чому не пустять до автобусу без спеціальної картки?

Скільки коштує проїзд?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, що відбувається за межами all inclusive в Єгипті.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Проїзд тільки по картці? Що потрібно знати про транспорт у Туреччині / 07.10.2021 18:00
07.10.2021 18:00

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