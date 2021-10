Проїзд тільки по картці? Що потрібно знати про транспорт у Туреччині

Емігрантка про особливості транспортної системи в Туреччині.

Туречччна — яскрава країна, де поєднується східний колорит і особлива краса природи.

До речі, не тільки пейзажі унікальні, але й у місті можна знайти цікавинку.

Наприклад, громадський транпорт.

Ліна вийшла заміж за турка і переїхала до іншої країни. Сьогодні дівчина розкаже про особливості турецького транспорту.

Чи правда, що в Туреччині люди не платять за проїзд на свята?

Чому не пустять до автобусу без спеціальної картки?

Скільки коштує проїзд?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Фото: Unsplash

