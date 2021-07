Від солодощів до кальянів: що привезти з відпочинку в колоритній Туреччині

Що привезти з Туреччини 2021: ТОП-7 ідей для сувенірів та подарунків.

На щастя чи на жаль, відпустка не може тривати вічно.

І навіть з найбільш казкового відпочинку доведеться повертатись у реальність.

Щоб ці яскраві та наповнені дні надовго залишалися у серці, не забудь привезти в Україну шматочок колоритної Туреччини.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе кілька крутих ідей.

Мусимо розпочати з найбільш класичного варіанту, без якого не обходиться візит у жоден куточок світу — із сувенірів.

Найбільш популярними у Туреччині вважаються:

До речі, якщо ти не можеш намилуватись тим традиційним візерунком, можеш купити собі розмальовані порцелянові набори чашок чи іншого посуду.

А законно взагалі відпочити в Туреччині і не привезти родичам та друзям тамтешніх солодощів?

Це найпопулярніший їстівний сувенір, який щорічно вивозиться тоннами за межі країни.

Отже, ТОП-3 головні любові, які не варто ігнорувати:

Хто ми такі, щоб забути про одну з найголовніших особливостей турецької кухні — прянощі?

У турецьких сувенірних крамницях представлені й інші численні спеції: шафран, куркума, чорний перець, карі, чебрець, мускатний горіх, сумах тощо.

Щоб не везти із собою тисячу і один пакетик, можна купити подарунковий набір, де буде все-все найпопулярніше серед туристів.

За час відпустки ти вже точно збагнув(-ла), наскільки ж особливим є процес чаювання у Туреччині.

Щоб відтворити його вдома, достатньо знайти якийсь оригінальний ароматний чай, як-от яблучний і гранатовий, і затаритись ним до наступного літа.

І від одного словосполучення “кава по-турецьки” виникає непереборне бажання насолодитись міцним напоєм.

Але оскільки Туреччина славиться не вирощуванням кавових зерен, а оригінальним способом їх приготування, багато туристів привозять додому кавоварки і турки.

Чим ще славиться Туреччина? Звичайно ж, своїми килимами.

Саме тут досі активно розвивається мистецтво створення шикарних килимів ручної роботи.

Кожен такий виріб має автентичні східні візерунки, завдяки чому воно здатен стати унікальною прикрасою інтер’єру з національним турецьким відтінком.

У середньому, ціна якісних турецьких килимів коливається від 50 $ (за маленьку модель) до 800 $ (за величезний килим).

Якщо ти вже замислився(-лась) над перевезенням останнього, то зваж:

Турецька баня хамам прославилась на увесь світ.

Це можна легко пояснити тим, що окрім райського задоволення, тут можна оздоровити організм та очистити шкіру.

Як правило, у банний комплект входить рукавичка для пілінгу, рушник для лазні, оливкове або арганове мило, зволожувальний крем і пемза.

Якщо ми вже заговорили про релакс, то мусимо мусимо потішити любителів розкурювати ароматний дим.

Турецькі кальяни напрочуд яскраві та оригінальні.

При покупці слід звернути увагу на вид виробу. Їх є всього два — складові та різьбові.

Останні вважаються якіснішими, тому коштують дорожче.

Ціна варіюється від 15 до 100 долларів, залежно від розміру кальяну.

Фото: Unsplash

