Протерміновка й м’ясо на підлозі: як перевірка магазину мало не закінчилася бійкою

Як купити безпечні продукти в супермаркеті?

Перевірка звичайного магазину “біля дому” перетворилась на приголомшливу картину та скандал!

Неадекватні продавці, яких піймали на обмані мало не розпочали бійку.

Щодня вони дурять десятки довірливих покупців, які навіть не підозрюють, як і де зберігається їхня їжа.

Вони не знають термінів придатності й вимог до продуктових магазинів.

Схоже, що закон для них неписаний.

Наш експерт Максим Несміянов не збирається із цим миритися!

Він розповість, на що слід звертати увагу при виборі продуктів.

Як захиститися від свавілля продавців?

Навіщо вони миють м’ясо?!

І чому іноді краще піти з магазину, ніж сперечатися?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак рубрики Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати свіжий та якісний хліб.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.