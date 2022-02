Магазини продають нам протерміновку! Як вибрати свіжий та якісний хліб?

Як не потрапити до пасток супермаркетів та вибрати свіжий хліб.

Ми звикли до того, що м’ясо, сири та готові страви в магазинах потрібно купувати вкрай обережно.

Протерміновка останнім часом заполонила прилавки супермаркетів по всій країні.

Здавалося б, що ж небезпечного може бути у хлібі та як його можуть продавати простроченим?

Експерт Максим Несміянов розповість!

Першочергово потрібно звертати увагу на маркування хлібобулочних виробів.

Часом виробники вказують кінцевий термін придатності саме на упакуванні.

Але навіть дати на стікерах – це не гарантія свіжості продуктів!

Як хитрі продавці підробляють терміни придатності хліба?

Чому краще не купувати уцінений хліб?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак.

Фото: Pexels

