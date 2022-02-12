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Video: Магазини продають нам протерміновку! Як вибрати свіжий та якісний хліб?

Як не потрапити до пасток супермаркетів та вибрати свіжий хліб. Ми звикли до того, що м'ясо, сири та готові страви в магазинах потрібно купувати вкрай обережно. Протерміновка останнім часом заполонила прилавки супермаркетів по всій країні. Здавалося б, що ж небезпечного може бути у хлібі та як його можуть продавати простроченим? Експерт Максим Несміянов розповість! Першочергово потрібно звертати увагу на маркування хлібобулочних виробів. Часом виробники вказують кінцевий термін придатності саме на упакуванні. [read_more_news] Але навіть дати на стікерах - це не гарантія свіжості продуктів! Як хитрі продавці підробляють терміни придатності хліба? Чому краще не купувати уцінений хліб? Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак. Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила вибору страв у кулінарії. Фото: Pexels  

Магазини продають нам протерміновку! Як вибрати свіжий та якісний хліб?
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Як не потрапити до пасток супермаркетів та вибрати свіжий хліб.

Ми звикли до того, що м’ясо, сири та готові страви в магазинах потрібно купувати вкрай обережно.

Протерміновка останнім часом заполонила прилавки супермаркетів по всій країні.

Здавалося б, що ж небезпечного може бути у хлібі та як його можуть продавати простроченим?

Експерт Максим Несміянов розповість!

Першочергово потрібно звертати увагу на маркування хлібобулочних виробів.

Часом виробники вказують кінцевий термін придатності саме на упакуванні.

Також по темі: Ревізія супермаркету. На що йдуть магазини, аби продати нам неякісні продукти Підробляють документи й брешуть на ходу: як нас обманюють супермаркети Неблагородна пліснява. Експерт розкрив секрети вибору сиру у супермаркеті

Але навіть дати на стікерах – це не гарантія свіжості продуктів!

Як хитрі продавці підробляють терміни придатності хліба?

Чому краще не купувати уцінений хліб?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила вибору страв у кулінарії.

Фото: Pexels

 

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ICTV / Ранок / Магазини продають нам протерміновку! Як вибрати свіжий та якісний хліб? / 12.02.2022 10:00
12.02.2022 10:00

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