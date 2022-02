Підробляють документи й брешуть на ходу: як нас обманюють супермаркети

Скільки не перевіряй магазини, протерміновка завжди знайдеться.

Особливо небезпечно купувати їжу в кулінарії, адже її якістю нехтують там особливо часто.

На жаль, більшість покупців не дивиться на склад продукції, маркування та відповідні документи.

Винахідливі продавці щодня дурять сотні наївних людей, які можуть серйозно постраждати від зіпсованих страв.

Вони переклеюють наліпки з датами, підробляють сертифікати якості й на ходу вигадують історії про “свіжість” продуктів.

Сьогодні наш експерт розповість, як уберегтися від отруєння протерміновкою.

Які документи варто просити перед покупкою їжі в кулінарії?

Як саме приховують протерміновку в магазинах?

Чому іноді варто проявити наполегливість під час вибору їжі?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак.

