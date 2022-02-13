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Video: Підробляють документи й брешуть на ходу: як нас обманюють супермаркети

Скільки не перевіряй магазини, протерміновка завжди знайдеться. Особливо небезпечно купувати їжу в кулінарії, адже її якістю нехтують там особливо часто. На жаль, більшість покупців не дивиться на склад продукції, маркування та відповідні документи. Винахідливі продавці щодня дурять сотні наївних людей, які можуть серйозно постраждати від зіпсованих страв. Вони переклеюють наліпки з датами, підробляють сертифікати якості й на ходу вигадують історії про "свіжість" продуктів. Сьогодні наш експерт розповість, як уберегтися від отруєння протерміновкою. [read_more_news] Які документи варто просити перед покупкою їжі в кулінарії? Як саме приховують протерміновку в магазинах? Чому іноді варто проявити наполегливість під час вибору їжі? Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісне м'ясо в супермаркеті. Фото: Pexels

Підробляють документи й брешуть на ходу: як нас обманюють супермаркети
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Скільки не перевіряй магазини, протерміновка завжди знайдеться.

Особливо небезпечно купувати їжу в кулінарії, адже її якістю нехтують там особливо часто.

На жаль, більшість покупців не дивиться на склад продукції, маркування та відповідні документи.

Винахідливі продавці щодня дурять сотні наївних людей, які можуть серйозно постраждати від зіпсованих страв.

Вони переклеюють наліпки з датами, підробляють сертифікати якості й на ходу вигадують історії про “свіжість” продуктів.

Сьогодні наш експерт розповість, як уберегтися від отруєння протерміновкою.

Також по темі: Небезпечніше за чіпси? Експерт розповів, як вибрати хліб у супермаркеті Ревізія супермаркету. На що йдуть магазини, аби продати нам неякісні продукти Прострочка, підробки, пліснява: як безпечно купити продукти в супермаркеті

Які документи варто просити перед покупкою їжі в кулінарії?

Як саме приховують протерміновку в магазинах?

Чому іноді варто проявити наполегливість під час вибору їжі?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісне м’ясо в супермаркеті.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Підробляють документи й брешуть на ходу: як нас обманюють супермаркети / 13.02.2022 16:30
13.02.2022 16:30

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