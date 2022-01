Прострочка, підробки, пліснява: як безпечно купити продукти в супермаркеті

Перевірка магазинів у Запоріжжі показала, що недоброчесні продавці готові на все, аби обдурити довірливих покупців

Наш експерт Максим Несміянов укотре вирушив на ревізію супермаркетів і неприємно здивувався.

У маленьких кіосках йому вдалосязнайти фальсифікатну оливкову олію й каву, а продавець замість того, щоб негайно прибрати з полиць не сертифікований товар почав себе

агресивно поводити.

В інших супермаркетах на Максима чекало ще багато неприємних сюрпризів.

Як відрізнити підроблену оливкову олію від справжньої?

Як обрати якісні молочні продукти?

Чому завжди варто перевіряти термін придатності продуктів?

