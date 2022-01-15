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Video: Прострочка, підробки, пліснява: як безпечно купити продукти в супермаркеті

Перевірка магазинів у Запоріжжі показала, що недоброчесні продавці готові на все, аби обдурити довірливих покупців Наш експерт Максим Несміянов укотре вирушив на ревізію супермаркетів і неприємно здивувався. У маленьких кіосках йому вдалосязнайти  фальсифікатну оливкову олію й каву, а продавець замість того, щоб негайно прибрати з полиць не сертифікований товар почав себе агресивно поводити. [read_more_news] В інших супермаркетах на Максима чекало ще багато неприємних сюрпризів. Як відрізнити підроблену оливкову олію від справжньої? Як обрати якісні молочні продукти? Чому завжди варто перевіряти термін придатності продуктів? Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вибрати хліб у супермаркеті. Фото: Pexels  

Прострочка, підробки, пліснява: як безпечно купити продукти в супермаркеті
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Перевірка магазинів у Запоріжжі показала, що недоброчесні продавці готові на все, аби обдурити довірливих покупців

Наш експерт Максим Несміянов укотре вирушив на ревізію супермаркетів і неприємно здивувався.

У маленьких кіосках йому вдалосязнайти  фальсифікатну оливкову олію й каву, а продавець замість того, щоб негайно прибрати з полиць не сертифікований товар почав себе

агресивно поводити.

Також по темі: Сир камамбер: як його їсти і з чим поєднувати Міль, черв'яки, пліснява. Що відбувається у супермаркетах за межами столиці Неблагородна пліснява. Експерт розкрив секрети вибору сиру у супермаркеті

В інших супермаркетах на Максима чекало ще багато неприємних сюрпризів.

Як відрізнити підроблену оливкову олію від справжньої?

Як обрати якісні молочні продукти?

Чому завжди варто перевіряти термін придатності продуктів?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вибрати хліб у супермаркеті.

Фото: Pexels

 

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ICTV / Ранок / Прострочка, підробки, пліснява: як безпечно купити продукти в супермаркеті / 15.01.2022 15:00
15.01.2022 15:00

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