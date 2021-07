Вивчити турецьку легко? Лайфхаки від української емігрантки

Українська емігрантка розповіла, як швидко вивчити турецьку.

Напевно, кожна українка, яка хоча б раз їздила в Туреччину, чула на свою адресу «чок гюзель» — «дуже вродлива» в перекладі з турецької.

Герої нашої рубрики «Емігранти» знають декілька дуже винахідливих способів, як вивчити турецьку мову.

Адже коли плануєш летіти до нової країни, корисно знати не лише маршрут та готель, але й традиції та хоча б трішки мову.

Як швидко засвоїти турецьку?

Дивіться у відео.

Фото: Unsplash

