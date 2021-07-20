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Video: Вивчити турецьку легко? Лайфхаки від української емігрантки

Українська емігрантка розповіла, як швидко вивчити турецьку.  Напевно, кожна українка, яка хоча б раз їздила в Туреччину, чула на свою адресу «чок гюзель» — «дуже вродлива» в перекладі з турецької. Герої нашої рубрики «Емігранти» знають декілька дуже винахідливих способів, як вивчити турецьку мову. Адже коли плануєш летіти до нової країни, корисно знати не лише маршрут та готель, але й традиції та хоча б трішки мову. [read_more_news] Як швидко засвоїти турецьку? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми писали про плюси і мінуси життя в Мексиці. Фото: Unsplash 

Вивчити турецьку легко? Лайфхаки від української емігрантки
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Українська емігрантка розповіла, як швидко вивчити турецьку. 

Напевно, кожна українка, яка хоча б раз їздила в Туреччину, чула на свою адресу «чок гюзель» — «дуже вродлива» в перекладі з турецької.

Герої нашої рубрики «Емігранти» знають декілька дуже винахідливих способів, як вивчити турецьку мову.

Адже коли плануєш летіти до нової країни, корисно знати не лише маршрут та готель, але й традиції та хоча б трішки мову.

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Як швидко засвоїти турецьку?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про плюси і мінуси життя в Мексиці.

Фото: Unsplash 

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ICTV / Ранок / Вивчити турецьку легко? Лайфхаки від української емігрантки / 20.07.2021 13:00
20.07.2021 13:00

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