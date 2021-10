Спадкоємці більшовиків. Як і чому в Австрії перемогли комуністи

В Австрії пройшли місцеві вибори, на яких несподівано добре виступили комуністи.

Так, саме австрійські ідеологічні спадкоємці більшовиків будуть тепер заправляти в другому місті країни — в Граці.

Австрійські комуністи останні років сорок, а то і п’ятдесят були маргінальною партією, якій рідко вдавалося набрати на загальнонаціональних виборах навіть один відсоток голосів.

У новинах про комуністів майже не згадували, а якщо і говорили, то щось не дуже для них приємне.

Наприклад, те, що хтось з них шишок похвалив білоруського узурпатора Лукашенко або бовкнув ще якусь дурість.

Більш-менш серйозно до Комуністичної партії Австрії відносяться тільки в регіоні під назвою Штирія, столицею якого є друге за кількістю населення місто країни — Грац.

Причини різкого зльоту популярності комуністів – їх відверто популістська програма.

У всіх бідах Австрії вони звинувачують неповороткість Євросоюзу і жадібність великих капіталістів.

Їх рецепт виходу з кризи до смішного простий – обмежити вплив Євросоюзу на внутрішні справи країни і як слід притиснути капітал податками і захищають права трудящих законами.

Як і чому в Австрії перемогли комуністи?

І невже “лівацтво” – нова європейська тенденція?

Детальніше дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому деякі українці і досі ностальгують за “совком”.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.