Video: Спадкоємці більшовиків. Як і чому в Австрії перемогли комуністи
В Австрії пройшли місцеві вибори, на яких несподівано добре виступили комуністи.
Так, саме австрійські ідеологічні спадкоємці більшовиків будуть тепер заправляти в другому місті країни — в Граці.
Австрійські комуністи останні років сорок, а то і п'ятдесят були маргінальною партією, якій рідко вдавалося набрати на загальнонаціональних виборах навіть один відсоток голосів.
У новинах про комуністів майже не згадували, а якщо і говорили, то щось не дуже для них приємне.
Наприклад, те, що хтось з них шишок похвалив білоруського узурпатора Лукашенко або бовкнув ще якусь дурість.
Більш-менш серйозно до Комуністичної партії Австрії відносяться тільки в регіоні під назвою Штирія, столицею якого є друге за кількістю населення місто країни — Грац.
[read_more_news]
Причини різкого зльоту популярності комуністів - їх відверто популістська програма.
У всіх бідах Австрії вони звинувачують неповороткість Євросоюзу і жадібність великих капіталістів.
Їх рецепт виходу з кризи до смішного простий - обмежити вплив Євросоюзу на внутрішні справи країни і як слід притиснути капітал податками і захищають права трудящих законами.
Як і чому в Австрії перемогли комуністи?
І невже “лівацтво” - нова європейська тенденція?
Детальніше дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому деякі українці і досі ностальгують за "совком".
Фото: Pexels
Спадкоємці більшовиків. Як і чому в Австрії перемогли комуністи