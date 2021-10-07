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Video: Спадкоємці більшовиків. Як і чому в Австрії перемогли комуністи

В Австрії пройшли місцеві вибори, на яких несподівано добре виступили комуністи. Так, саме австрійські ідеологічні спадкоємці більшовиків будуть тепер заправляти в другому місті країни — в Граці. Австрійські комуністи останні років сорок, а то і п'ятдесят були маргінальною партією, якій рідко вдавалося набрати на загальнонаціональних виборах навіть один відсоток голосів. У новинах про комуністів майже не згадували, а якщо і говорили, то щось не дуже для них приємне. Наприклад, те, що хтось з них шишок похвалив білоруського узурпатора Лукашенко або бовкнув ще якусь дурість. Більш-менш серйозно до Комуністичної партії Австрії відносяться тільки в регіоні під назвою Штирія, столицею якого є друге за кількістю населення місто країни — Грац. [read_more_news] Причини різкого зльоту популярності комуністів - їх відверто популістська програма. У всіх бідах Австрії вони звинувачують неповороткість Євросоюзу і жадібність великих капіталістів. Їх рецепт виходу з кризи до смішного простий - обмежити вплив Євросоюзу на внутрішні справи країни і як слід притиснути капітал податками і захищають права трудящих законами. Як і чому в Австрії перемогли комуністи? І невже “лівацтво” - нова європейська тенденція? Детальніше дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому деякі українці і досі ностальгують за "совком". Фото: Pexels

Спадкоємці більшовиків. Як і чому в Австрії перемогли комуністи
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В Австрії пройшли місцеві вибори, на яких несподівано добре виступили комуністи.

Так, саме австрійські ідеологічні спадкоємці більшовиків будуть тепер заправляти в другому місті країни — в Граці.

Австрійські комуністи останні років сорок, а то і п’ятдесят були маргінальною партією, якій рідко вдавалося набрати на загальнонаціональних виборах навіть один відсоток голосів.

У новинах про комуністів майже не згадували, а якщо і говорили, то щось не дуже для них приємне.

Наприклад, те, що хтось з них шишок похвалив білоруського узурпатора Лукашенко або бовкнув ще якусь дурість.

Більш-менш серйозно до Комуністичної партії Австрії відносяться тільки в регіоні під назвою Штирія, столицею якого є друге за кількістю населення місто країни — Грац.

Також по темі: "Празька весна": як СРСР вкотре пройшовся танками по демократії? Мріє повернути СРСР? Чого Путін хоче від Байдена Друге дихання СРСР? Чому в Росії не буде декомунізації

Причини різкого зльоту популярності комуністів – їх відверто популістська програма.

У всіх бідах Австрії вони звинувачують неповороткість Євросоюзу і жадібність великих капіталістів.

Їх рецепт виходу з кризи до смішного простий – обмежити вплив Євросоюзу на внутрішні справи країни і як слід притиснути капітал податками і захищають права трудящих законами.

Як і чому в Австрії перемогли комуністи?

І невже “лівацтво” – нова європейська тенденція?

Детальніше дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому деякі українці і досі ностальгують за “совком”.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Спадкоємці більшовиків. Як і чому в Австрії перемогли комуністи / 07.10.2021 14:10
07.10.2021 14:10

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