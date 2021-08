Всюди камери. За що можуть конфіскувати авто в Південній Кореї

Українець про штрафи в Південній Кореї.

Український емігрант Володимир вже 13 років мешкає в Південній Кореї.

Сьогодні він поділиться цікавинками про покарання за порушення правил дорожнього руху у цій країні.

У Республіці Корея майже неможливо непомітно порушити ПДР, адже майже всюди у країні встановлені камери відеонагляду.

За тими, хто неправильно паркується, стежать спеціальні автомобілі.

За що у Південній Кореї можуть конфіскувати авто?

