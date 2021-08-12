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Video: Всюди камери. За що можуть конфіскувати авто в Південній Кореї

Українець про штрафи в Південній Кореї. Український емігрант Володимир вже 13 років мешкає в Південній Кореї. Сьогодні він поділиться цікавинками про покарання за порушення правил дорожнього руху у цій країні. У Республіці Корея майже неможливо непомітно порушити ПДР, адже майже всюди у країні встановлені камери відеонагляду. [read_more_news] За тими, хто неправильно паркується, стежать спеціальні автомобілі. За що у Південній Кореї можуть конфіскувати авто? Дивіться у відео. Нагадаємо, ми розповідали про життя фрилансера на Балі. Фото: Pexels  

Всюди камери. За що можуть конфіскувати авто в Південній Кореї
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Українець про штрафи в Південній Кореї.

Український емігрант Володимир вже 13 років мешкає в Південній Кореї.

Сьогодні він поділиться цікавинками про покарання за порушення правил дорожнього руху у цій країні.

У Республіці Корея майже неможливо непомітно порушити ПДР, адже майже всюди у країні встановлені камери відеонагляду.

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За тими, хто неправильно паркується, стежать спеціальні автомобілі.

За що у Південній Кореї можуть конфіскувати авто?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, ми розповідали про життя фрилансера на Балі.

Фото: Pexels

 

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ICTV / Ранок / Всюди камери. За що можуть конфіскувати авто в Південній Кореї / 12.08.2021 17:00
12.08.2021 17:00

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