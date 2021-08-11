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Video: Ухилитися не вийде. У злісних боржників будуть конфіскувати авто

В Україні почали конфіскувати арештовані автівки злісних боржників. Якщо заборгували державі, сусідам, банку чи власним дітям – будьте готові, що вашу автівку конфіскують для погашення боргу. І це може відбутися так швидко, що й оком не встигнете моргнути. Адже Державна виконавча служба запровадила нову систему розшуку транспортних засобів, які знаходяться під арештом. Там очікують, що із запровадженням нових правил боржники не зможуть уникати виконання рішення суду. [read_more_news] Як саме працює ця система? За які заборгованості авто може потрапити під арешт? І як його зняти? Відповіді на ці та інші питання шукала Ксенія Богуславська. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати авто до подорожі. Фото: Pixabay

Ухилитися не вийде. У злісних боржників будуть конфіскувати авто
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В Україні почали конфіскувати арештовані автівки злісних боржників.

Якщо заборгували державі, сусідам, банку чи власним дітям – будьте готові, що вашу автівку конфіскують для погашення боргу.

І це може відбутися так швидко, що й оком не встигнете моргнути.

Адже Державна виконавча служба запровадила нову систему розшуку транспортних засобів, які знаходяться під арештом.

Там очікують, що із запровадженням нових правил боржники не зможуть уникати виконання рішення суду.

Також по темі: Без згоди боржника. З рахунків українців автоматично списуватимуться штрафи ПДР по-новому. Водіям дозволять фіксувати порушення інших автомобілістів? Автомобілі та побутова техніка подорожчають. У чому причина

Як саме працює ця система?

За які заборгованості авто може потрапити під арешт? І як його зняти?

Відповіді на ці та інші питання шукала Ксенія Богуславська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати авто до подорожі.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Ухилитися не вийде. У злісних боржників будуть конфіскувати авто / 11.08.2021 10:52
11.08.2021 10:52

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