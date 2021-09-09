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Video: Ціни злетять у космос? Чому в Україні дорожчає автогаз

В Україні продовжують зростати ціни на паливо, зокрема, автогаз. Звісно, бензин та дизель все ще у ціні значно попереду, однак вартість на газ для автомобілів різко зросла. Всього за півроку газ подорожчав майже на 40%. Експерти прогнозують, ціни на енергоносій будуть рости і далі. Підвищення пов'язують з кількома причинами. Однією з них є: зростання попиту, але не поставок. [read_more_news] У чому причина підвищення ціни? І чи зрівняється ціна на газ з бензином? Більш детально дивіться у сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з цінами на дизельне паливо. Фото: Pixabay

Ціни злетять у космос? Чому в Україні дорожчає автогаз
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В Україні продовжують зростати ціни на паливо, зокрема, автогаз.

Звісно, бензин та дизель все ще у ціні значно попереду, однак вартість на газ для автомобілів різко зросла.

Всього за півроку газ подорожчав майже на 40%.

Експерти прогнозують, ціни на енергоносій будуть рости і далі.

Підвищення пов’язують з кількома причинами.

Однією з них є: зростання попиту, але не поставок.

Також по темі: На українських заправках зникає бензин. Що сталося? У Нідерландах до 2025 року повністю зникнуть бензинові авто Кінець епохи дешевого газу. Комуналка в Україні виросте через Путіна?

У чому причина підвищення ціни?

І чи зрівняється ціна на газ з бензином?

Більш детально дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з цінами на дизельне паливо.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Ціни злетять у космос? Чому в Україні дорожчає автогаз / 09.09.2021 13:20
09.09.2021 13:20

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