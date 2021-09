Ціни злетять у космос? Чому в Україні дорожчає автогаз

В Україні продовжують зростати ціни на паливо, зокрема, автогаз.

Звісно, бензин та дизель все ще у ціні значно попереду, однак вартість на газ для автомобілів різко зросла.

Всього за півроку газ подорожчав майже на 40%.

Експерти прогнозують, ціни на енергоносій будуть рости і далі.

Підвищення пов’язують з кількома причинами.

Однією з них є: зростання попиту, але не поставок.

У чому причина підвищення ціни?

І чи зрівняється ціна на газ з бензином?

Більш детально дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Pixabay

