Казкові 24. Кайлі Дженнер показала фото з дня народження

Американська світська левиця Кайлі Дженнер відсвяткувала день народження.
Одній із наймолодших мільярдерок світу виповнилося 24 роки.
З нагоди свята зірка виклала нові фото у свій інстаграм.
На світлинах Кайлі позувала у спідниці та топі фісташкового кольору, які вигідно підкреслили її фігуру.
Допис Дженнер зібрав понад 12 мільйонів уподобань.
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Фото: kyliejenner
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12.08.2021 20:20
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