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ICTV Ранок 12.08.2021 20:20
12.08.2021 20:20
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Казкові 24. Кайлі Дженнер показала фото з дня народження

Казкові 24. Кайлі Дженнер показала фото з дня народження

Американська світська левиця Кайлі Дженнер відсвяткувала день народження.

Одній із наймолодших мільярдерок світу виповнилося 24 роки.

З нагоди свята зірка виклала нові фото у свій інстаграм.

На світлинах Кайлі позувала у спідниці та топі фісташкового кольору, які вигідно підкреслили її фігуру.

Допис Дженнер зібрав понад 12 мільйонів уподобань.

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Фото: kyliejenner

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кайлі Дженнер, шоу-біз
12.08.2021 20:20



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