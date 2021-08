Казкові 24. Кайлі Дженнер показала фото з дня народження

Американська світська левиця Кайлі Дженнер відсвяткувала день народження.

Одній із наймолодших мільярдерок світу виповнилося 24 роки.

З нагоди свята зірка виклала нові фото у свій інстаграм.

На світлинах Кайлі позувала у спідниці та топі фісташкового кольору, які вигідно підкреслили її фігуру.

Допис Дженнер зібрав понад 12 мільйонів уподобань.

Фото: kyliejenner

