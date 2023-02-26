Підроблене масло та протерміноване м’ясо на вітрині: перевірка маленького магазину

Як не купити протерміновані й неякісні продукти в магазині?
Маленькі магазини біля дому – велика небезпека для здоров’я.
На жаль, саме там продавці намагаються приховати від споживача справжні терміни придатності продуктів, а точніше те, що вони давно не придатні для споживання.
Відсутність маркування, неналежні умови зберігання, байдужість продавців.
Ось такі результати перевірки одного з магазинів у Києві.
Довірливі покупці покладаються на совість працівників магазинів, а дарма.
Наш експерт Максим Несміянов не збирається із цим миритися!
Він розповість, на що слід звертати увагу при виборі продуктів і як обрати їжу, яка не нашкодить тобі.Також по темі: Протерміновка й м'ясо на підлозі: як перевірка магазину мало не закінчилася бійкою Зіпсоване м'ясо та протерміновка в кулінарії: як нас дурять магазини Підроблена олія та протерміновані яйця: ревізія ірпінських магазинів
Як розпізнати протерміновку?
На що першочергово потрібно звертати увагу при виборі будь-якого продукту?
І чому документи рятують від отруєння?
Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак рубрики Шопочьом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати свіжий та якісний хліб.
Фото: Pexels