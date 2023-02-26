Підроблене масло та протерміноване м’ясо на вітрині: перевірка маленького магазину

Як не купити протерміновані й неякісні продукти в магазині?

Маленькі магазини біля дому – велика небезпека для здоров’я.

На жаль, саме там продавці намагаються приховати від споживача справжні терміни придатності продуктів, а точніше те, що вони давно не придатні для споживання.

Відсутність маркування, неналежні умови зберігання, байдужість продавців.

Ось такі результати перевірки одного з магазинів у Києві.

Довірливі покупці покладаються на совість працівників магазинів, а дарма.

Наш експерт Максим Несміянов не збирається із цим миритися!

Він розповість, на що слід звертати увагу при виборі продуктів і як обрати їжу, яка не нашкодить тобі.

Як розпізнати протерміновку?

На що першочергово потрібно звертати увагу при виборі будь-якого продукту?

І чому документи рятують від отруєння?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак рубрики Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати свіжий та якісний хліб.

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