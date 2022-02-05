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Video: Зіпсоване м’ясо та протерміновка в кулінарії: як нас дурять магазини

Найстрашніше отруєння можна купити разом із м'ясом, рибою або у відділі кулінарії. Найстрашніше отруєння можна купити разом із м'ясом, рибою або у відділі кулінарії. Продавці старанно приховують протерміновку. Вони замінюють стікери із термінами придатності, навмисно не помічають зовнішній вигляд продуктів або надають знижку на товар, який вже треба було б викинути! Купуючи таку їжу ми втрачаємо не тільки наші гроші, а ще й здоров'я, та навіть життя! Разом із нашим експертом ми щотижня вчимося розпізнавати неякісні й небезпечні товари. [read_more_news] Чому варто остерігатися кулінарії в супермаркетах? Як відрізнити зіпсоване м'ясо від якісного? Як обрати безпечну для здоров'я рибу? І, зрештою, як вибрати продукти, щоб не отруїтися? Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак. Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечні знижки в супермаркетах. Фото: Pexels  

Зіпсоване м’ясо та протерміновка в кулінарії: як нас дурять магазини
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Найстрашніше отруєння можна купити разом із м’ясом, рибою або у відділі кулінарії.

Найстрашніше отруєння можна купити разом із м’ясом, рибою або у відділі кулінарії.

Продавці старанно приховують протерміновку.

Вони замінюють стікери із термінами придатності, навмисно не помічають зовнішній вигляд продуктів або надають знижку на товар, який вже треба було б викинути!

Купуючи таку їжу ми втрачаємо не тільки наші гроші, а ще й здоров’я, та навіть життя!

Разом із нашим експертом ми щотижня вчимося розпізнавати неякісні й небезпечні товари.

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Чому варто остерігатися кулінарії в супермаркетах?

Як відрізнити зіпсоване м’ясо від якісного?

Як обрати безпечну для здоров’я рибу?

І, зрештою, як вибрати продукти, щоб не отруїтися?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечні знижки в супермаркетах.

Фото: Pexels

 

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ICTV / Ранок / Зіпсоване м’ясо та протерміновка в кулінарії: як нас дурять магазини / 05.02.2022 12:30
05.02.2022 12:30

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