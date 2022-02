Зіпсоване м’ясо та протерміновка в кулінарії: як нас дурять магазини

Найстрашніше отруєння можна купити разом із м’ясом, рибою або у відділі кулінарії.

Продавці старанно приховують протерміновку.

Вони замінюють стікери із термінами придатності, навмисно не помічають зовнішній вигляд продуктів або надають знижку на товар, який вже треба було б викинути!

Купуючи таку їжу ми втрачаємо не тільки наші гроші, а ще й здоров’я, та навіть життя!

Разом із нашим експертом ми щотижня вчимося розпізнавати неякісні й небезпечні товари.

Чому варто остерігатися кулінарії в супермаркетах?

Як відрізнити зіпсоване м’ясо від якісного?

Як обрати безпечну для здоров’я рибу?

І, зрештою, як вибрати продукти, щоб не отруїтися?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак.

