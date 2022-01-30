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Video: Підроблена олія та протерміновані яйця: ревізія ірпінських магазинів

Як маленькі магазини обманюють покупців та продають неякісні продукти? Перевірка магазинів на Київщині довела, що рівень магазину не має значення. На жаль, байдужих продавців вистачає всюди. Небезпечні протерміновані товари, що можуть викликати отруєння й жахливе самопочуття чатують на людей, які лінуються зайвий раз перевірити терміни придатності. Щоб вибрати якісні продукти, потрібно прислухатися до порад нашого експерта і не тішитися низькими цінами. [read_more_news] То як же виявити протерміновку? Чому не можна купувати продукти без маркування? Чому не потрібно боятися оливкової олії, що загустіла або замерзла? Як продавці реагують на прохання прибрати зіпсовані товари з полиць? Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак програми Ранок у Великому Місті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про хитрощі маркетологів. Фото: Pexels

Підроблена олія та протерміновані яйця: ревізія ірпінських магазинів
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Як маленькі магазини обманюють покупців та продають неякісні продукти?

Перевірка магазинів на Київщині довела, що рівень магазину не має значення.

На жаль, байдужих продавців вистачає всюди.

Небезпечні протерміновані товари, що можуть викликати отруєння й жахливе самопочуття чатують на людей, які лінуються зайвий раз перевірити терміни придатності.

Щоб вибрати якісні продукти, потрібно прислухатися до порад нашого експерта і не тішитися низькими цінами.

Також по темі: Ревізія супермаркету. На що йдуть магазини, аби продати нам неякісні продукти Паніка продавців та скандал: що виявила ревізія магазину в Ірпені Труять покупців. Перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції

То як же виявити протерміновку?

Чому не можна купувати продукти без маркування?

Чому не потрібно боятися оливкової олії, що загустіла або замерзла?

Як продавці реагують на прохання прибрати зіпсовані товари з полиць?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак програми Ранок у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про хитрощі маркетологів.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Підроблена олія та протерміновані яйця: ревізія ірпінських магазинів / 30.01.2022 18:30
30.01.2022 18:30

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