Паніка продавців та скандал: що виявила ревізія магазину в Ірпені

Ревізія магазину в Ірпені.

Деякі продавці намагаються прислухатися до зауважень нашого експерта, спокійно надають документи та не бояться виправляти свої помилки.

Але інші – зухвало продають продукти, термін зберігання яких закінчився ще у листопаді минулого року!

Сьогодні ми покажемо, як директор громадської організації Союз споживачів України – Максим Несміянов – розшукував протерміновку у магазинчиках міста Ірпінь Київської області.

Те, що він знайшов, здивує вас.

Окрім того, що магазин не дотримується правил, продавці влаштовують скандали та погрожують викликати поліцію.

Як спіймати продавців на обмані?

Навіщо нам читати маркування, якщо на ціннику є дата?

Яка саме поведінка продавців попереджає нас про небезпеку краще ніж будь-який документ?

Детальніше дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті.

