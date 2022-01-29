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Video: Паніка продавців та скандал: що виявила ревізія магазину в Ірпені

Ревізія магазину в Ірпені. Деякі продавці намагаються прислухатися до зауважень нашого експерта, спокійно надають документи та не бояться виправляти свої помилки. Але інші - зухвало продають продукти, термін зберігання яких закінчився ще у листопаді минулого року! Сьогодні ми покажемо, як директор громадської організації Союз споживачів України - Максим Несміянов - розшукував протерміновку у магазинчиках міста Ірпінь Київської області. Те, що він знайшов, здивує вас. Окрім того, що магазин не дотримується правил, продавці влаштовують скандали та погрожують викликати поліцію. [read_more_news] Як спіймати продавців на обмані? Навіщо нам читати маркування, якщо на ціннику є дата? Яка саме поведінка продавців попереджає нас про небезпеку краще ніж будь-який документ? Детальніше дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті. Фото: Pexels

Паніка продавців та скандал: що виявила ревізія магазину в Ірпені
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Ревізія магазину в Ірпені.

Деякі продавці намагаються прислухатися до зауважень нашого експерта, спокійно надають документи та не бояться виправляти свої помилки.

Але інші – зухвало продають продукти, термін зберігання яких закінчився ще у листопаді минулого року!

Сьогодні ми покажемо, як директор громадської організації Союз споживачів України – Максим Несміянов – розшукував протерміновку у магазинчиках міста Ірпінь Київської області.

Те, що він знайшов, здивує вас.

Окрім того, що магазин не дотримується правил, продавці влаштовують скандали та погрожують викликати поліцію.

Також по темі: Ревізія супермаркету. На що йдуть магазини, аби продати нам неякісні продукти Прострочка, підробки, пліснява: як безпечно купити продукти в супермаркеті Зіпсована риба на прилавках! Як вибрати якісний продукт і не потрапити на "просрочку"

Як спіймати продавців на обмані?

Навіщо нам читати маркування, якщо на ціннику є дата?

Яка саме поведінка продавців попереджає нас про небезпеку краще ніж будь-який документ?

Детальніше дивіться у рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Паніка продавців та скандал: що виявила ревізія магазину в Ірпені / 29.01.2022 13:15
29.01.2022 13:15

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