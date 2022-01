Ревізія супермаркету. На що йдуть магазини, аби продати нам неякісні продукти

Усе, що потрібно знати про обман у супермаркетах і підроблені продукти.

Ми відвідуємо продуктові магазини чи не щодня, адже без їжі важко уявити наше життя.

Сотні довірливих покупців постійно ведуться на пастки недоброчесних продарців, які намагаються збути свій неякісний товар.

Сьогодні експерт розповість, як не стати жертвою обману в супермаркеті й убезпечити себе від підробок, а також, на що слід звертати увагу під час покупки молочних продуктів.

Які продукти продають маленькі магазинчики під виглядом масла?

Як упевнитися в тому, що вас не обважили за допомогою свого мобільного телефону?

Чому завжди варто перевіряки строки придатності продуктів?

Як магазини в Запоріжжі дотримуються санітарних вимог?

Детальніше дивіться в сюжеті програми Ранок у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати хліб у супермаркеті.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.