Хитрощі маркетологів: що ховається за акціями в магазині

Хитрощі маркетологів в магазині.

Акційні товари люблять всі – хто ж не хоче зекономити?

Але чи дійсно ми економимо, купуючи товари з яскравим маркуванням “акція”?

Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив супермаркет і знайшов там дещо цікаве.

Після перегляду цього сюжету вас вже точно не надурять хитрі продавці.

Як саме нас дурять маркетологи?

Як не попастися на їхні гачки?

Дивіться сюжет рубрики Шопочьом.

Фото: Pexels

