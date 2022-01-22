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Video: Хитрощі маркетологів: що ховається за акціями в магазині

Хитрощі маркетологів в магазині. Акційні товари люблять всі - хто ж не хоче зекономити? Але чи дійсно ми економимо, купуючи товари з яскравим маркуванням “акція”? Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив супермаркет і знайшов там дещо цікаве. Після перегляду цього сюжету вас вже точно не надурять хитрі продавці. [read_more_news] Як саме нас дурять маркетологи? Як не попастися на їхні гачки? Дивіться сюжет рубрики Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у супермаркетах Миколаєва. Фото: Pexels

Хитрощі маркетологів: що ховається за акціями в магазині
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Хитрощі маркетологів в магазині.

Акційні товари люблять всі – хто ж не хоче зекономити?

Але чи дійсно ми економимо, купуючи товари з яскравим маркуванням “акція”?

Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив супермаркет і знайшов там дещо цікаве.

Після перегляду цього сюжету вас вже точно не надурять хитрі продавці.

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Як саме нас дурять маркетологи?

Як не попастися на їхні гачки?

Дивіться сюжет рубрики Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у супермаркетах Миколаєва.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Хитрощі маркетологів: що ховається за акціями в магазині / 22.01.2022 12:40
22.01.2022 12:40

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