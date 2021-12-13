Продукти сезону: які фрукти і овочі їсти в грудні – інфографіка

Сезонні продукти – які фрукти, овочі, та продукти варто їсти у грудні.
Зима – пора, коли організм найбільше потребує вітамінів.
Тож потрібно віддавати перевагу овочам та фруктам з викоким рівнем вітаміну С для захисту імунної системи.
Які саме фрукти і овочі купувати в грудні?
Ранок у Великому Місті зібрав головні продукти зими з цінами.
Які продукти купувати в грудні
Банан – підтримує рівень глюкози в крові і допомагає заспокоїти нервову систему, піднімає рівень гемоглобіну в крові.
Калина – знижує ризик розвитку захворювань травної, ендокринної та серцево-судинної системи і допомагає попередити злоякісні пухлини і уникнути ускладнень при вагітності.
Гарбуз – виводить токсини з організму, покращує зір, сповільнює процеси старіння в організмі.
Мандарини – зміцнює імунітет, очищує судини від холестерину, знижує рівень глюкози в крові, покращує зір.
Волоський горіх – знижує ймовірність розвитку серцево-судинних патологій, сприяє підтримці нормального рівня холестерину в крові.
Перець червоний – зменшує ризик виникнення інсульту, сприяє поліпшенню пам’яті і підвищення стресостійкості.
Капуста – сприяє активізації процесів регенерації тканин, а також згортання крові, зміцнює кістки і регулює діяльність нервової системи.
Броколі – запобігає розвитку атеросклерозу, захворювань серцево-судинної системи, допомагає виводити токсини і шлаки, володіє антиалергічним ефектом.Також по темі: Корисні властивості винограду: чому він має бути у вашому раціоні Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч Чому варто їсти гарбуз: корисні властивості
Журавлина – профілактика інфекції сечовивідних шляхів, поліпшує стан ротової порожнини, зменшує ризик розвитку запалення шлунка та виразок.
Цибуля-порей – відновлює роботу печінки, покращує відтік жовчі, стимулює обмінні процеси, сповільнює ріст і поширення ракових клітин.
Ківі – знижує артеріальний тиск, бореться і з зайвим холестерином, профілактика від хвороб органів дихальних шляхів.
Фейхоа – природне джерело йоду, допомагає подолати депресію, в’ялість та повернути силу.
Хурма – запобігає виникненню проблем з щитовидною залозою, налагоджує роботу травної системи, скорочує вірогідність появи ракових клітин.
Гранат – сприяє виробленню гемоглобіну, зміцнює імунітет, стінки судин, нервову систему, покращує апетит та нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.
Яблука – підвищують рівень гемоглобіну, виводять токсини, покращують травлення, допомагають схуднути.
Морква – підвищує стійкість організму до різних інфекцій, допомагає нормалізувати обмін речовин, сприяє очищенню організму від токсинів і інших шкідливих речовин.
Курага – сприяє регуляції кров’яного тиску, впливає на підвищення рівня гемоглобіну, очищує кишечник і нормалізує перистальтику.
Виноград – сприяє підвищенню гемоглобіну, підвищує захисні функції організму, поліпшує здатність організму протистояти хворобам.
Мед – сприяє нормалізації метаболізму і зміцненню імунітету, позитивно впливає на нервову систему і сприяє поліпшенню сну.
Груші – захищає від раку легенів, матки та молочної залози. Добре тонізує, має бактерицидні та протизапальні властивості.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості імбиру.
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