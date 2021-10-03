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Video: Стихійні ринки — дорога в лікарню? Що виявила ревізія несанкціонованої торгівлі

Як пройшла перевірка стихійного ринку. Стихійні ринки — це зручно, але небезпечно. Молоко з-під корови, яйця від домашньої курки, натуральні сири, та овочі без нітратів. Так ми звикли бачити стихійні ринки. Адже продукти везуть сюди, начебто, із села. Але що відбувається насправді? Наш експерт пройшовся таким ринком, але те, що він там побачив сильно його вразило. Продукція невідомого походження. Відсутність санітарних умов та контролю, і зрештою — ризик підхопити хворобу. Офіційно торгівля на стихійних ринках — заборонена. Шанси підхопити інфекційне захворювання найвищі. [read_more_news] Чим ще небезпечні стихійні ринки? Як продавці обманюють? Результати ревізії дивіться у рубриці Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як магазини ховають протерміновку. Фото: Pexels

Стихійні ринки — дорога в лікарню? Що виявила ревізія несанкціонованої торгівлі
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Як пройшла перевірка стихійного ринку.

Стихійні ринки — це зручно, але небезпечно.

Молоко з-під корови, яйця від домашньої курки, натуральні сири, та овочі без нітратів.

Так ми звикли бачити стихійні ринки.

Адже продукти везуть сюди, начебто, із села.

Але що відбувається насправді?

Наш експерт пройшовся таким ринком, але те, що він там побачив сильно його вразило.

Продукція невідомого походження.

Відсутність санітарних умов та контролю, і зрештою — ризик підхопити хворобу.

Офіційно торгівля на стихійних ринках — заборонена.

Шанси підхопити інфекційне захворювання найвищі.

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Чим ще небезпечні стихійні ринки?

Як продавці обманюють?

Результати ревізії дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як магазини ховають протерміновку.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Стихійні ринки — дорога в лікарню? Що виявила ревізія несанкціонованої торгівлі / 03.10.2021 16:10
03.10.2021 16:10

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