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Video: Отаман анархістів: ким був Нестор Махно насправді?

Справжня історія життя Нестора Махно. Нестор Махно здобув народне прізвисько "Батько Махно". Його постать чи не найбільш суперечлива. Але Махно став дійсно справжнім фольклорним персонажем Про нього існує чимало міфів. Їх поширювала радянська та пострадянська пропаганда. Начебто, Махно  — бандит і мародер, буржуй, та психічнохворий. Але ким отаман анархістів був насправді? Ми поспілкувались з істориком, аби розповісти правду. [read_more_news] За що боровся Махно? Якою він бачив Україну? Детальніше про це дивіться в сюжеті рубрики "Міфи історії". Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Росія маніпулює історією. Фото: Рixabay

Отаман анархістів: ким був Нестор Махно насправді?
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Справжня історія життя Нестора Махно.

Нестор Махно здобув народне прізвисько “Батько Махно”.

Його постать чи не найбільш суперечлива.

Але Махно став дійсно справжнім фольклорним персонажем

Про нього існує чимало міфів.

Їх поширювала радянська та пострадянська пропаганда.

Начебто, Махно  — бандит і мародер, буржуй, та психічнохворий.

Але ким отаман анархістів був насправді?

Ми поспілкувались з істориком, аби розповісти правду.

Також по темі: В кремлівського посіпаки стався нервовий зрив через Петлюру? Історик розвіяв російські міфи Відмовився присягати Московському цареві! Історик розповів правду про полководця Івана Богуна Російська правителька? Історик розкрив правду про княгиню Ольгу

За що боровся Махно?

Якою він бачив Україну?

Детальніше про це дивіться в сюжеті рубрики “Міфи історії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Росія маніпулює історією.

Фото: Рixabay

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ICTV / Ранок / Отаман анархістів: ким був Нестор Махно насправді? / 11.02.2022 18:00
11.02.2022 18:00

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