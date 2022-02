Отаман анархістів: ким був Нестор Махно насправді?

Справжня історія життя Нестора Махно.

Нестор Махно здобув народне прізвисько “Батько Махно”.

Його постать чи не найбільш суперечлива.

Але Махно став дійсно справжнім фольклорним персонажем

Про нього існує чимало міфів.

Їх поширювала радянська та пострадянська пропаганда.

Начебто, Махно — бандит і мародер, буржуй, та психічнохворий.

Але ким отаман анархістів був насправді?

Ми поспілкувались з істориком, аби розповісти правду.

За що боровся Махно?

Якою він бачив Україну?

Детальніше про це дивіться в сюжеті рубрики “Міфи історії”.

Фото: Рixabay

