В кремлівського посіпаки стався нервовий зрив через Петлюру? Історик розвіяв російські міфи

Справжня історія життя Симона Петлюри.
Під час одного з виступів Путін несамовито нервував через встановлення в Україні пам’ятника Симону Петлюрі, головному отаману армії Української Народної Республіки.
Петлюру настільки ненавидять в Росії, що в одного кремлівського посіпаки стався нервовий зрив просто в ефірі пропагандистського каналу.
То чому Росія так боїться і ненавидить Петлюру?
Ми зібрали усі російські міфи, аби розповісти вам справжню історію.
Петлюра — антисеміт
Історик Олександр Алфьоров вважає, що
— Це найбільш цікавий міф.
Насправді в Українській Народній Республіці існувало міністерство з єврейських справ.
Це унікальна сенсаційна ситуація, коли українців звинувачують в єврейських погромах.
При чому, що в нашому уряді було спеціальне міністерство в юдейських справах.
Такого не було у світі.
Наскільки ми поважали інших за етнічним походженням інших громадян України.
Петлюру знищили за наказом Сталіна
Симон Петлюра був вбитий і це трапилося в Парижі.
Він був вбитий за помсту через єврейські погроми, які начебто створювали війська УНР за прямим наказом Симона Петлюри.
Але ця справа вже тоді була політизованою і не відповідає дійсності.
Більшовики в час свого правління Совєтським Союзом неодноразово вдавалися до політичних вбивств
Петлюра справді пав жертвою і цей вбивця був очевидно, людиною – прихованим агентом, вважає експерт.
Симон є одним із тих, хто боровся за незалежність в критичний момент для України.
Він став уособленням незламного духу українців.
Тому ціле покоління його однодумців більшовики нарекли петлюрівцями і намагалися знищити.
Саме тому нині Кремль, як колись більшовики, займається фальсифікацією історії.
Петлюра створив українську армію?
Петлюра розстріляв співробітників заводу Арсенал?
Детальніше про це дивіться в сюжеті рубрики “Міфи історії”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про розвінчання міфу про один народ.
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