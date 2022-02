В кремлівського посіпаки стався нервовий зрив через Петлюру? Історик розвіяв російські міфи

Справжня історія життя Симона Петлюри.

Під час одного з виступів Путін несамовито нервував через встановлення в Україні пам’ятника Симону Петлюрі, головному отаману армії Української Народної Республіки.

Петлюру настільки ненавидять в Росії, що в одного кремлівського посіпаки стався нервовий зрив просто в ефірі пропагандистського каналу.

То чому Росія так боїться і ненавидить Петлюру?

Ми зібрали усі російські міфи, аби розповісти вам справжню історію.

Історик Олександр Алфьоров вважає, що

Насправді в Українській Народній Республіці існувало міністерство з єврейських справ.

Це унікальна сенсаційна ситуація, коли українців звинувачують в єврейських погромах.

При чому, що в нашому уряді було спеціальне міністерство в юдейських справах.

Наскільки ми поважали інших за етнічним походженням інших громадян України.

Симон Петлюра був вбитий і це трапилося в Парижі.

Він був вбитий за помсту через єврейські погроми, які начебто створювали війська УНР за прямим наказом Симона Петлюри.

Більшовики в час свого правління Совєтським Союзом неодноразово вдавалися до політичних вбивств

Симон є одним із тих, хто боровся за незалежність в критичний момент для України.

Він став уособленням незламного духу українців.

Тому ціле покоління його однодумців більшовики нарекли петлюрівцями і намагалися знищити.

Саме тому нині Кремль, як колись більшовики, займається фальсифікацією історії.

Петлюра створив українську армію?

Петлюра розстріляв співробітників заводу Арсенал?

Детальніше про це дивіться в сюжеті рубрики “Міфи історії”.

