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Video: Обмінюють сміття на продукти в супермаркеті! Українка про життя в загадковій Японії

Емігрантка про особливості сортування сміття в Японії. 

Японія – прекрасна і далека країна, де всі дотримуються чтіких правил. Родина українки Анни не виняток.  Сьогодні дівчина розкаже про особливості життя в одному з японських регіонів. Сотрування сміття — головний біль для приїжджого в Японію. Система сортування і утилізації сміття не однакова по всій країні. Наприклад, в місті Чіба, зазвичай, виділяють 4 категорії сортування: горюче, не горюче, велике, та те, що піддається на переробку. Але й це ще не все. [read_more_news] Чому не можна викидати пляшки з кришками? Як японці сортують сміття? Як за сміття отримати бали на покупки у супермаркеті? Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше про особливості життя в Таїланді.

Фото: Pexels

Обмінюють сміття на продукти в супермаркеті! Українка про життя в загадковій Японії
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Емігрантка про особливості сортування сміття в Японії. 

Японія – прекрасна і далека країна, де всі дотримуються чтіких правил.

Родина українки Анни не виняток. 

Сьогодні дівчина розкаже про особливості життя в одному з японських регіонів.

Сотрування сміття — головний біль для приїжджого в Японію.

Система сортування і утилізації сміття не однакова по всій країні.

Наприклад, в місті Чіба, зазвичай, виділяють 4 категорії сортування: горюче, не горюче, велике, та те, що піддається на переробку.

Але й це ще не все.

Також по темі: Культурна столиця Африки. Українська емігрантка розповіла несподівані факти про Марокко У кожного міста брендовий колір? Українка про життя в Марокко Екологічна Японія: чому у країні видають інструкцію, як правильно сортувати сміття

Чому не можна викидати пляшки з кришками?

Як японці сортують сміття?

Як за сміття отримати бали на покупки у супермаркеті?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше про особливості життя в Таїланді.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Обмінюють сміття на продукти в супермаркеті! Українка про життя в загадковій Японії / 28.09.2021 18:00
28.09.2021 18:00

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