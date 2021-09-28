Обмінюють сміття на продукти в супермаркеті! Українка про життя в загадковій Японії

Не тільки море та пляжі: що подивитися в Єгипті?
Європа відкрилася для українців? Куди можна поїхати з доступними нам вакцинами
Гастрономічний рай та офіціанти на роликах. Хто забезпечує комфорт у турецьких готелях
Релігія, античність і модні курорти. Маршрут по дивовижній Греції
Місто в скелях і чайні плантації: небанальний путівник по Туреччині
Олімпіади-2021 у Токіо не буде? Чому японці вимагають скасувати змагання
Загроза з космосу? Навіщо в Японії стежитимуть за НЛО
У Німеччині відспівують та кремують померлих тварин?
“Вагнергейт”: Україна — знову у центрі міжнародного скандалу?
Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна
Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів
“ІДІЛ” VS “Талібан”: кому дістанеться багатостраждальний Афганістан?