Обмінюють сміття на продукти в супермаркеті! Українка про життя в загадковій Японії

Емігрантка про особливості сортування сміття в Японії.

Японія – прекрасна і далека країна, де всі дотримуються чтіких правил.

Родина українки Анни не виняток.

Сьогодні дівчина розкаже про особливості життя в одному з японських регіонів.

Сотрування сміття — головний біль для приїжджого в Японію.

Система сортування і утилізації сміття не однакова по всій країні.

Наприклад, в місті Чіба, зазвичай, виділяють 4 категорії сортування: горюче, не горюче, велике, та те, що піддається на переробку.

Але й це ще не все.

Чому не можна викидати пляшки з кришками?

Як японці сортують сміття?

Як за сміття отримати бали на покупки у супермаркеті?

Про це і не тільки дивіться у сюжеті.

Фото: Pexels

