Що заважає Україні вступити до НАТО?

Депутати Верховної Ради не добрали голосів про звернення до Конгресу США про статус союзника Америки поза НАТО.

Минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО. А під час нещодавнього візиту до Вашингтону президента Зеленського між Україною та США була підписала нова угода у сфері безпеки і оборони.

Ініціатором звернення до Америки став народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

Він переконує:

Однак, депутати Верховної Ради не знайшли голосів за звернення з відповідною ініціативою до Конгресу США.

Документ підтримало тільки 24 народних депутата.

Для України стати союзником НАТО, мало б значні наслідки.

Основний союзник поза НАТО отримує американське обладнання, доступ до інформаційно-технологічної співпраці, проводить розширені спільні навчання, а також залучається до миротворчих та контртерористичних операцій, які проводять Сполучені Штати Америки.

По суті, збройні сили США намагаються якісно виростити і покращити збройні сили свого союзника.

Дмитро Кулеба пояснив ситуацію з провалом голосування:

То що відбулося у стінах парламенту — справжнісінька зрада або ні?

Невже статус основного союзника США поза НАТО закрив би для України шлях до Північноатлантичного альянсу?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи знайшли альтернативу Мінським домовленостям.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.