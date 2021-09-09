Що заважає Україні вступити до НАТО?

Депутати Верховної Ради не добрали голосів про звернення до Конгресу США про статус союзника Америки поза НАТО.

Минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО. А під час нещодавнього візиту до Вашингтону президента Зеленського між Україною та США була підписала нова угода у сфері безпеки і оборони.

Ініціатором звернення до Америки став народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

Він переконує:

Україні треба отримати статус союзника, бо навіть через рік чи два ми не станемо членом НАТО.

Однак, депутати Верховної Ради не знайшли голосів за звернення з відповідною ініціативою до Конгресу США.

Документ підтримало тільки 24 народних депутата.

Для України стати союзником НАТО, мало б значні наслідки.

Основний союзник поза НАТО отримує американське обладнання, доступ до інформаційно-технологічної співпраці, проводить розширені спільні навчання, а також залучається до миротворчих та контртерористичних операцій, які проводять Сполучені Штати Америки.

По суті, збройні сили США намагаються якісно виростити і покращити збройні сили свого союзника.

Дмитро Кулеба пояснив ситуацію з провалом голосування:

— Парламент має право ухвалювати рішення, які вважає за необхідне. Проте на цьому тлі ідея звернення до США по статус основного союзника поза НАТО не несе жодної доданої вартості для безпеки України. Це виключно спроба політичного хайпу, розповідає Міністр закордоних справ України.

То що відбулося у стінах парламенту — справжнісінька зрада або ні?

Невже статус основного союзника США поза НАТО закрив би для України шлях до Північноатлантичного альянсу?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи знайшли альтернативу Мінським домовленостям.

Фото: Unsplash

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