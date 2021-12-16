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Video: Кремль занервував. Чому Фінляндія захотіла вступити в НАТО

Чому Фінлядія задумалася про вступ у НАТО? Нав'язливе бажання Путіна добитися від НАТО обіцянок не приймати до свого складу держави, що межують із Росією, збувається з точністю до навпаки. Про ймовірність вступу до альянсу заговорили навіть представники тих країн, які раніше вважалися еталонно нейтральними. Минулого тижня про можливість приєднання до НАТО заявив президент Фінляндії Сауле Нійністе. І хоча заява ця була дуже обережна і не містила однозначної обіцянки домогтися членства в альянсі, сама позиція глави фінської держави вже дуже і дуже показова. [read_more_news] Що з цього може вийти? Чому фіни захотіли в НАТО саме зараз? І чому Путін занервував? Пояснить міжнародний оглядач Юрій Мацарський. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що заважає Україні вступити в НАТО. Фото: Depositphotos, Pexels

Кремль занервував. Чому Фінляндія захотіла вступити в НАТО
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Чому Фінлядія задумалася про вступ у НАТО?

Нав’язливе бажання Путіна добитися від НАТО обіцянок не приймати до свого складу держави, що межують із Росією, збувається з точністю до навпаки.

Про ймовірність вступу до альянсу заговорили навіть представники тих країн, які раніше вважалися еталонно нейтральними.

Минулого тижня про можливість приєднання до НАТО заявив президент Фінляндії Сауле Нійністе.

І хоча заява ця була дуже обережна і не містила однозначної обіцянки домогтися членства в альянсі, сама позиція глави фінської держави вже дуже і дуже показова.

Також по темі: НАТО готується до війни з Росією? Чому країни Альянсу почали зміцнювати свої кордони РФ боїться вступу України в НАТО? Чи правдиві міфи про Північноатлантичний альянс Чому Україна досі не в НАТО? Розмова Зеленського зі Столтенбергом

Що з цього може вийти?

Чому фіни захотіли в НАТО саме зараз?

І чому Путін занервував?

Пояснить міжнародний оглядач Юрій Мацарський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що заважає Україні вступити в НАТО.

Фото: Depositphotos, Pexels

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ICTV / Ранок / Кремль занервував. Чому Фінляндія захотіла вступити в НАТО / 16.12.2021 15:20
16.12.2021 15:20

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