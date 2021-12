Кремль занервував. Чому Фінляндія захотіла вступити в НАТО

Чому Фінлядія задумалася про вступ у НАТО?

Нав’язливе бажання Путіна добитися від НАТО обіцянок не приймати до свого складу держави, що межують із Росією, збувається з точністю до навпаки.

Про ймовірність вступу до альянсу заговорили навіть представники тих країн, які раніше вважалися еталонно нейтральними.

Минулого тижня про можливість приєднання до НАТО заявив президент Фінляндії Сауле Нійністе.

І хоча заява ця була дуже обережна і не містила однозначної обіцянки домогтися членства в альянсі, сама позиція глави фінської держави вже дуже і дуже показова.

Що з цього може вийти?

Чому фіни захотіли в НАТО саме зараз?

І чому Путін занервував?

Пояснить міжнародний оглядач Юрій Мацарський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що заважає Україні вступити в НАТО.

Фото: Depositphotos, Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.