Все, що потрібно знати про те, як обрати курятину.

Щоб безпечно купити куряче м’ясо треба знати як воно виглядає, адже виробники використовують домішки, щоб воно здавалося гарнішим.

Продавці в свою чергу замовчують парвду та обманюють покупців, приховують справжню дату виробництва.

Наш експерт михайло Шарков перевірив, що продають у магазинах та на ринку піжд виглядом курячого м’яса.

Він готовий розповісти про лайфкаки, які допоможуть вибрати свіжий продукт і не потрапити в пастку недобросовісних продавців.

Чи можливо відрізнити домашнє куряче м’ясо від магазинного?

Як саме нас дурять виробники та продавці?

Чому не треба вибирати велике філе, і чим нам допоможе мобільний телефон?

Де краще його купувати?

