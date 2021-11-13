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Video: Без гормонів та антибіотиків. Як правильно вибрати курятину?

Все, що потрібно знати про те, як обрати курятину. Щоб безпечно купити куряче м'ясо треба знати як воно виглядає, адже виробники використовують домішки, щоб воно здавалося гарнішим. Продавці в свою чергу замовчують парвду та обманюють покупців, приховують справжню дату виробництва. Наш експерт михайло Шарков перевірив, що продають у магазинах та на ринку піжд виглядом курячого м'яса. Він готовий розповісти про лайфкаки, які допоможуть вибрати свіжий продукт і не потрапити в пастку недобросовісних продавців. [read_more_news] Чи можливо відрізнити домашнє куряче м'ясо від магазинного? Як саме нас дурять виробники та продавці? Чому не треба вибирати велике філе, і чим нам допоможе мобільний телефон? Де краще його купувати? Детальніше дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, де безпечно купувати м'ясо Фото: Unsplash

Без гормонів та антибіотиків. Як правильно вибрати курятину?
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Все, що потрібно знати про те, як обрати курятину.

Щоб безпечно купити куряче м’ясо треба знати як воно виглядає, адже виробники використовують домішки, щоб воно здавалося гарнішим.

Продавці в свою чергу замовчують парвду та обманюють покупців, приховують справжню дату виробництва.

Наш експерт михайло Шарков перевірив, що продають у магазинах та на ринку піжд виглядом курячого м’яса.

Він готовий розповісти про лайфкаки, які допоможуть вибрати свіжий продукт і не потрапити в пастку недобросовісних продавців.

Також по темі: Як вибрати свіжі яйця без сальмонели? Лайфхаки для покупця Корисні властивості баранини: що потрібно знати Безпечна шаурма — міф? Як нас обдурюють вуличні закусочні

Чи можливо відрізнити домашнє куряче м’ясо від магазинного?

Як саме нас дурять виробники та продавці?

Чому не треба вибирати велике філе, і чим нам допоможе мобільний телефон?

Де краще його купувати?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де безпечно купувати м’ясо

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Без гормонів та антибіотиків. Як правильно вибрати курятину? / 13.11.2021 10:25
13.11.2021 10:25

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