Небезпечні знижки. Як продавці “впарюють” нам протерміновку й цвіль

Як супермаркети продають нам давно протерміновані продукти з цвіллю зі знижками?

Усе частіше величезну кількість протерміновки ми знаходимо у сирному відділі та серед солодощів.

Такі, здавалося б, безпечні продукти можуть призвести до алергічних реакцій та отруєнь.

Навіть сири, які коштують по 800 гривень на кілограм, зовсім не “благородні”.

Апетитні тортики, термін придатності яких уже скінчився, нам продають якомога дешевше, тільки от лікувати хворий шлунок потім вийде значно дорожче.

І такого в наших магазинах повно!

Чому висока ціна не гарантує якість продукту?

Чому терміни придатності не мають значення, адже санітарних умов не дотримуються?

Чи можна купувати акційні солодощі?

І, зрештою, як вибрати продукти, щоб не отруїтися?

Детальніше дивіться в сюжеті Марини Лишак рубрики “Шо по чьом” програми Ранок у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про хитрощі маркетологів.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.