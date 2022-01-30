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Video: Напій з відходів. Хто і навіщо придумав розчинну каву?

Бренд Nescafe зробив бізнес на тому, до чого інші не додумалися — на розчинній каві.  Друга світова стала справжнім проривом для цієї компанії, адже американські солдати неабияк полюбили незвичний напій. Ця марка знімала не просто рекламні відео для свого продукту, а цілі мінісеріали, а про маркетингові стратегії Nescafe й досі ходять легенди. І не дарма, адже працівникам вдалося "розкрутити" розчинну каву настільки, що сьогодні мільйони людей починають свій ранок саме з неї. "Батько" інноваційного напою Макс Морґенталлєр навіть не здогадувався, які шалені прибутки йому принесе цей простий, на перший погляд, винахід. [read_more_news] Як вигадали розчинну каву? Чому розробка цього продукту тривала 8 років? Що саме принесло розчинній каві найбільшу популярність? Як Бразилія причетна до розробки розчинної кави? Детальніше дивіться в сюжеті рубрики "Бізнес історії" Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію компанії Beyond Meat. Фото: Pexels

Напій з відходів. Хто і навіщо придумав розчинну каву?
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Бренд Nescafe зробив бізнес на тому, до чого інші не додумалися — на розчинній каві. 

Друга світова стала справжнім проривом для цієї компанії, адже американські солдати неабияк полюбили незвичний напій.

Ця марка знімала не просто рекламні відео для свого продукту, а цілі мінісеріали, а про маркетингові стратегії Nescafe й досі ходять легенди.

І не дарма, адже працівникам вдалося “розкрутити” розчинну каву настільки, що сьогодні мільйони людей починають свій ранок саме з неї.

“Батько” інноваційного напою Макс Морґенталлєр навіть не здогадувався, які шалені прибутки йому принесе цей простий, на перший погляд, винахід.

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Як вигадали розчинну каву?

Чому розробка цього продукту тривала 8 років?

Що саме принесло розчинній каві найбільшу популярність?

Як Бразилія причетна до розробки розчинної кави?

Детальніше дивіться в сюжеті рубрики “Бізнес історії”

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію компанії Beyond Meat.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Напій з відходів. Хто і навіщо придумав розчинну каву? / 30.01.2022 15:35
30.01.2022 15:35

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