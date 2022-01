Напій з відходів. Хто і навіщо придумав розчинну каву?

Бренд Nescafe зробив бізнес на тому, до чого інші не додумалися — на розчинній каві.

Друга світова стала справжнім проривом для цієї компанії, адже американські солдати неабияк полюбили незвичний напій.

Ця марка знімала не просто рекламні відео для свого продукту, а цілі мінісеріали, а про маркетингові стратегії Nescafe й досі ходять легенди.

І не дарма, адже працівникам вдалося “розкрутити” розчинну каву настільки, що сьогодні мільйони людей починають свій ранок саме з неї.

“Батько” інноваційного напою Макс Морґенталлєр навіть не здогадувався, які шалені прибутки йому принесе цей простий, на перший погляд, винахід.

Як вигадали розчинну каву?

Чому розробка цього продукту тривала 8 років?

Що саме принесло розчинній каві найбільшу популярність?

Як Бразилія причетна до розробки розчинної кави?

Детальніше дивіться в сюжеті рубрики “Бізнес історії”

Фото: Pexels

