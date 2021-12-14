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Video: Морський бій: Росія хоче присвоїти Чорне море?

Росія грається у піратів Чорного і Азовського морів. І продовжує влаштовувати провокації проти України, вже на воді. Про це йдеться у заяві Військово-морських сил України. Днями український військовий корабель «Донбас» виконував завдання у наших територіальних водах. Та ФСБ Росії назвало це мало не спробою нападу на Росію! На Росії маневр українського корабля спровокував дику істерику. Пропагандисти почали завивати про початок великої війни і начебто напад України на РФ. Згідно з міжнародним морськими угодами Україна має право плисти куди заманеться і навіть проходити Керченську протоку, яку Росія тепер чомусь вважає своєю. [read_more_news] Навіщо Кремль запускає інформаційні провокації? Чому Путін марить Чорним морем? І хто зрештою може стати головним у Чорномор’ї? Дивіться в сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали звідки нападе Росія. Фото: Unsplash

Морський бій: Росія хоче присвоїти Чорне море?
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Росія грається у піратів Чорного і Азовського морів.

І продовжує влаштовувати провокації проти України, вже на воді.

Про це йдеться у заяві Військово-морських сил України.

Днями український військовий корабель «Донбас» виконував завдання у наших територіальних водах.

Та ФСБ Росії назвало це мало не спробою нападу на Росію!

На Росії маневр українського корабля спровокував дику істерику. Пропагандисти почали завивати про початок великої війни і начебто напад України на РФ.

Згідно з міжнародним морськими угодами Україна має право плисти куди заманеться і навіть проходити Керченську протоку, яку Росія тепер чомусь вважає своєю.

Також по темі: Росія нападе з моря? Навіщо Велика Британія допомагає Україні зміцнити флот Кремлівське "іхтамнєт" спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас? Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною?

Навіщо Кремль запускає інформаційні провокації?

Чому Путін марить Чорним морем?

І хто зрештою може стати головним у Чорномор’ї?

Дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали звідки нападе Росія.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Морський бій: Росія хоче присвоїти Чорне море? / 14.12.2021 12:00
14.12.2021 12:00

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