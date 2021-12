Морський бій: Росія хоче присвоїти Чорне море?

Росія грається у піратів Чорного і Азовського морів.

І продовжує влаштовувати провокації проти України, вже на воді.

Про це йдеться у заяві Військово-морських сил України.

Днями український військовий корабель «Донбас» виконував завдання у наших територіальних водах.

Та ФСБ Росії назвало це мало не спробою нападу на Росію!

На Росії маневр українського корабля спровокував дику істерику. Пропагандисти почали завивати про початок великої війни і начебто напад України на РФ.

Згідно з міжнародним морськими угодами Україна має право плисти куди заманеться і навіть проходити Керченську протоку, яку Росія тепер чомусь вважає своєю.

Навіщо Кремль запускає інформаційні провокації?

Чому Путін марить Чорним морем?

І хто зрештою може стати головним у Чорномор’ї?

Дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Unsplash

