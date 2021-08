Ревізія супермаркету мало не закінчилася бійкою. Що такого знайшли активісти?

Обережно! Продавці старанно приховують протерміновані продукти.

Пліснява, цвіль, затерті дати. Навіть солодощами можна отруїтися…

Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов самостійно вирішив перевірити столичний супермаркет.

Там він і протерміновку знайшов, і з агресивною поведінкою працівників зіткнувся.

Звичайна ревізія магазинних полиць закінчилася майже бійкою та викликом поліції.

Як вберегти себе від небезпеки в магазині?

Дивіться у авторській рубриці Марини Лишак #Шопочьом.

Фото: Unsplash

