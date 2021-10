Магазини ховають “прострочку” серед свіжих продуктів! Як нас обманюють

Все, що потрібно знати про те, як продавці приховують протерміновані продукти.

Покупка продуктів останнім часом все більше нагадує полювання.

Прилавки переповнені протерміновкою та зіпсованими товарами.

Переіряти магазини в яких постійно купують продукти — не важко, якщо знати на що саме звертати увагу.

Наш експерт Максим Несміянов проінспектував продукти, які на перший погляд не можуть завдати шкоди.

Він покаже, як не повестися на магіпуляції супермаркетів і розпізнати неякісні та несвіжі продукти.

Якщо товар лежить на прилавку довго, але хочете його купити — просіть документи.

Але в них продавці можуть й самі заплутатись.

Як же ж вибрати якісні?

Дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку кулінарії в супермаркеті.

Фото: Unsplash

