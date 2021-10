Мексика — країна контрастів. Українка розповіла про небезпечні райони та громадський транспорт

Українська емігрантка про життя в Мексиці.

Яскраве сонце, лазурні узбережжя, найрізноманітніша флора і фауна.

Така Мексика на картинці.

Але існує й інший бік країни.

Українка Алла вісім років тому полетіла підкорювати Латинську Америку, сім років жила в Еквадорі, а останній рік вивчає Мексику.

І просто зараз вона розкаже, як звикала до нової країни.

Перше, що кидається в очі — це контраст.

Тут краса, і злидні в одному флаконі.

А в деякі райони навіть самі мексиканці бояться заходити.

Чому в Мексиці краще не їздити у громадському транспорті?

Чому туристам здають дешеве житло у небезпечних районах?

Дивіться у відео.

Фото: Unsplash

