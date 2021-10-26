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Video: Мексика — країна контрастів. Українка розповіла про небезпечні райони та громадський транспорт

Українська емігрантка про життя в Мексиці. Яскраве сонце, лазурні узбережжя, найрізноманітніша флора і фауна. Така Мексика на картинці. Але існує й інший бік країни. Українка Алла вісім років тому полетіла підкорювати Латинську Америку, сім років жила в Еквадорі, а останній рік вивчає Мексику. І просто зараз вона розкаже, як звикала до нової країни. Перше, що кидається в очі — це контраст. Тут краса, і злидні в одному флаконі. [read_more_news] А в деякі райони навіть самі мексиканці бояться заходити. Чому в Мексиці краще не їздити у громадському транспорті? Чому туристам здають дешеве житло у небезпечних районах? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали про класову нерівність в Мексиці. Фото: Unsplash

Мексика — країна контрастів. Українка розповіла про небезпечні райони та громадський транспорт
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Українська емігрантка про життя в Мексиці.

Яскраве сонце, лазурні узбережжя, найрізноманітніша флора і фауна.

Така Мексика на картинці.

Але існує й інший бік країни.

Українка Алла вісім років тому полетіла підкорювати Латинську Америку, сім років жила в Еквадорі, а останній рік вивчає Мексику.

І просто зараз вона розкаже, як звикала до нової країни.

Перше, що кидається в очі — це контраст.

Тут краса, і злидні в одному флаконі.

Також по темі: Що подивитися в Мексиці: популярні місця для туристів Еквадор чи Мексика? Емігрантка розповіла, де живеться краще Мексика небезпечна для життя? Емігрантка про плюси і мінуси Латинської Америки

А в деякі райони навіть самі мексиканці бояться заходити.

Чому в Мексиці краще не їздити у громадському транспорті?

Чому туристам здають дешеве житло у небезпечних районах?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про класову нерівність в Мексиці.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Мексика — країна контрастів. Українка розповіла про небезпечні райони та громадський транспорт / 26.10.2021 14:40
26.10.2021 14:40

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