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Video: Лукашенку загрожують нові санкції? Відкрито важливі деталі у справі Протасевича

Нові важливі деталі у справі Романа Протасевича. Білоруська влада на чолі з Лукашенком упевнено йде до набуття статусу терористичної організації. Європа стверджує, що існують докази причетності банди узурпатора до захоплення заручників. Авіадиспетчер, який обманом посадив у Мінську літак з особистим ворогом Лукашенка на борту, діяв під диктовку спецслужб. Про це диспетчер сам розповів європейським чиновникам, які вже надали йому захист від білоруської влади. Те, що диспетчер не сам вигадав історію з ХАМАС і не з власної волі шантажував пілотів, погрожуючи знищенням лайнера, було зрозуміло з самого початку: білоруські спецслужби знали, що на борту літака летить журналіст Роман Протасевич, котрий координував протести проти захоплення Олександром Лукашенком влади в країні . Піратське захоплення літака проводилося з однією єдиною метою — зловити Протасевича, який давно вже залишив Білорусь, і показово його покарати за непокірність. [read_more_news] Про які саме докази йдеться? І чи загрожують Олександру Лукашенку нові санкції? Детальніше дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи визнає Білорусь Крим українським. Фото: Офіційні мережеві ресурси Олександра Лукашенка

Лукашенку загрожують нові санкції? Відкрито важливі деталі у справі Протасевича
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Нові важливі деталі у справі Романа Протасевича.

Білоруська влада на чолі з Лукашенком упевнено йде до набуття статусу терористичної організації.

Європа стверджує, що існують докази причетності банди узурпатора до захоплення заручників.

Авіадиспетчер, який обманом посадив у Мінську літак з особистим ворогом Лукашенка на борту, діяв під диктовку спецслужб.

Про це диспетчер сам розповів європейським чиновникам, які вже надали йому захист від білоруської влади.

Те, що диспетчер не сам вигадав історію з ХАМАС і не з власної волі шантажував пілотів, погрожуючи знищенням лайнера, було зрозуміло з самого початку: білоруські спецслужби знали, що на борту літака летить журналіст Роман Протасевич, котрий координував протести проти захоплення Олександром Лукашенком влади в країні .

Піратське захоплення літака проводилося з однією єдиною метою — зловити Протасевича, який давно вже залишив Білорусь, і показово його покарати за непокірність.

Також по темі: США підготували для Росії вбивчі санкції? Чим відповість Кремль Лукашенко "придушив" коронавірус? Що насправді відбувається у Білорусі Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі

Про які саме докази йдеться?

І чи загрожують Олександру Лукашенку нові санкції?

Детальніше дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи визнає Білорусь Крим українським.

Фото: Офіційні мережеві ресурси Олександра Лукашенка

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ICTV / Ранок / Лукашенку загрожують нові санкції? Відкрито важливі деталі у справі Протасевича / 15.12.2021 14:30
15.12.2021 14:30

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