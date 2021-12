Лукашенку загрожують нові санкції? Відкрито важливі деталі у справі Протасевича

Нові важливі деталі у справі Романа Протасевича.

Білоруська влада на чолі з Лукашенком упевнено йде до набуття статусу терористичної організації.

Європа стверджує, що існують докази причетності банди узурпатора до захоплення заручників.

Авіадиспетчер, який обманом посадив у Мінську літак з особистим ворогом Лукашенка на борту, діяв під диктовку спецслужб.

Про це диспетчер сам розповів європейським чиновникам, які вже надали йому захист від білоруської влади.

Те, що диспетчер не сам вигадав історію з ХАМАС і не з власної волі шантажував пілотів, погрожуючи знищенням лайнера, було зрозуміло з самого початку: білоруські спецслужби знали, що на борту літака летить журналіст Роман Протасевич, котрий координував протести проти захоплення Олександром Лукашенком влади в країні .

Піратське захоплення літака проводилося з однією єдиною метою — зловити Протасевича, який давно вже залишив Білорусь, і показово його покарати за непокірність.

Про які саме докази йдеться?

І чи загрожують Олександру Лукашенку нові санкції?

Детальніше дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Фото: Офіційні мережеві ресурси Олександра Лукашенка

