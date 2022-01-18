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Video: Як осучаснюють “хрущовки”? Український емігрант про життя в Естонії

Український емігрант про життя в Естонії. Пострадянська країна, про яку і не скажеш, що вона раніше була учасницею Союзу. Маленька за розмірами, але не за досягненнями — перлина Балтії Естонія. Денис, який живе в місті Тарту познайомить нас з Естонією ближче. Якщо хтось із українців вирішить утеплити квартиру, нікого навіть не збентежить, що це зіпсує фасад усього будинку. Але в Естонії все інакше. Тут утеплені квартири, але всі одразу. По-іншому в Естонії не можна. [read_more_news] Чому? Дивіться в сюжеті рубрики "Емігранти". Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали про транспорт в Естонії. Фото: Рexels

Як осучаснюють “хрущовки”? Український емігрант про життя в Естонії
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Український емігрант про життя в Естонії.

Пострадянська країна, про яку і не скажеш, що вона раніше була учасницею Союзу.

Маленька за розмірами, але не за досягненнями — перлина Балтії Естонія.

Денис, який живе в місті Тарту познайомить нас з Естонією ближче.

Якщо хтось із українців вирішить утеплити квартиру, нікого навіть не збентежить, що це зіпсує фасад усього будинку.

Але в Естонії все інакше.

Тут утеплені квартири, але всі одразу.

По-іншому в Естонії не можна.

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Чому?

Дивіться в сюжеті рубрики “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали про транспорт в Естонії.

Фото: Рexels

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ICTV / Ранок / Як осучаснюють “хрущовки”? Український емігрант про життя в Естонії / 18.01.2022 19:15
18.01.2022 19:15

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