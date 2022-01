Як осучаснюють “хрущовки”? Український емігрант про життя в Естонії

Український емігрант про життя в Естонії.

Пострадянська країна, про яку і не скажеш, що вона раніше була учасницею Союзу.

Маленька за розмірами, але не за досягненнями — перлина Балтії Естонія.

Денис, який живе в місті Тарту познайомить нас з Естонією ближче.

Якщо хтось із українців вирішить утеплити квартиру, нікого навіть не збентежить, що це зіпсує фасад усього будинку.

Але в Естонії все інакше.

Тут утеплені квартири, але всі одразу.

По-іншому в Естонії не можна.

Чому?

Дивіться в сюжеті рубрики “Емігранти”.

