“Зливний бачок” або жертва? На які маніпуляції йдуть політики, щоб виграти вибори

Які політичні технології використовують політики в нашій країні і як від них захиститися.

Цієї осені в різних регіонах нашої країни пройдуть вибори.

Десь обиратимуть мерів, десь — місцеві ради.

Українська політика ніколи не відрізнялася особливою чистотою, а тому буде не зайвим згадати про те, які маніпуляції нас чекають під час виборчої кампаній.

Ми звикли відстежувати лідерів гонки і сміятися над аутсайдерами, які висуваються на вибори, не маючи жодних шансів на перемогу.

Але в тому й річ, що другорядні кандидати безпосередньо здатні вплинути на результат.

Тому що вони здатні виконувати різноманітні технічні функції.

До яких маніпуляцій вдають політики в нашій країні?

І як від них захиститися?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: Unsplash

