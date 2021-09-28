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Video: “Зливний бачок” або жертва? На які маніпуляції йдуть політики, щоб виграти вибори

Які політичні технології використовують політики в нашій країні і як від них захиститися. Цієї осені в різних регіонах нашої країни пройдуть вибори. Десь обиратимуть мерів, десь — місцеві ради. Українська політика ніколи не відрізнялася особливою чистотою, а тому буде не зайвим згадати про те, які маніпуляції нас чекають під час виборчої кампаній. Ми звикли відстежувати лідерів гонки і сміятися над аутсайдерами, які висуваються на вибори, не маючи жодних шансів на перемогу. Але в тому й річ, що другорядні кандидати безпосередньо здатні вплинути на результат. Тому що вони здатні виконувати різноманітні технічні функції. [read_more_news] До яких маніпуляцій вдають політики в нашій країні? І як від них захиститися? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали, які помилки Росії йдуть на користь Україні. Фото: Unsplash

“Зливний бачок” або жертва? На які маніпуляції йдуть політики, щоб виграти вибори
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Які політичні технології використовують політики в нашій країні і як від них захиститися.

Цієї осені в різних регіонах нашої країни пройдуть вибори.

Десь обиратимуть мерів, десь — місцеві ради.

Українська політика ніколи не відрізнялася особливою чистотою, а тому буде не зайвим згадати про те, які маніпуляції нас чекають під час виборчої кампаній.

Ми звикли відстежувати лідерів гонки і сміятися над аутсайдерами, які висуваються на вибори, не маючи жодних шансів на перемогу.

Але в тому й річ, що другорядні кандидати безпосередньо здатні вплинути на результат.

Тому що вони здатні виконувати різноманітні технічні функції.

Також по темі: Маніпуляції на виборах: як не дати себе надурити? Великий брат слідкує за вами! Хто і як маніпулює українцями в соцмережах Як зрозуміти, що тобою маніпулюють: 7 ознак психологічної агресії

До яких маніпуляцій вдають політики в нашій країні?

І як від них захиститися?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які помилки Росії йдуть на користь Україні.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / “Зливний бачок” або жертва? На які маніпуляції йдуть політики, щоб виграти вибори / 28.09.2021 12:10
28.09.2021 12:10

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