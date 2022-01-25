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Video: Хто стане новим Бондом?

Продюсерка бондіани нещодавно привідкрила таємницю фанатам культових фільмів. Вона повідомила про те, що головний претендент на роль Джеймса Бонда - Ідріс Ельба. Він добре відомий за екранізаціями Marvel.
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Якщо сам Ельба погодиться, уже незабаром він замінятиме улюбленця майже всіх жінок - Деніела Крейга. Останній фільм з Деніелом вийшов восени минулого року, після чого актор покинув проект. [read_more_news] До речі, більшість фанатів хочуть бачити саме Ідріса в цій відповідальній ролі. Хочете дізнатись більше подробиць? Детальніше дивіться в сюжеті! Фото: idriselba
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-5 фільмів із Деніелом Крейгом

Хто стане новим Бондом?
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Продюсерка бондіани нещодавно привідкрила таємницю фанатам культових фільмів. Вона повідомила про те, що головний претендент на роль Джеймса Бонда – Ідріс Ельба.

Він добре відомий за екранізаціями Marvel.

Якщо сам Ельба погодиться, уже незабаром він замінятиме улюбленця майже всіх жінок – Деніела Крейга.

Останній фільм з Деніелом вийшов восени минулого року, після чого актор покинув проект.

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До речі, більшість фанатів хочуть бачити саме Ідріса в цій відповідальній ролі.

Хочете дізнатись більше подробиць? Детальніше дивіться в сюжеті!

Фото: idriselba

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-5 фільмів із Деніелом Крейгом

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ICTV / Ранок / Хто стане новим Бондом? / 25.01.2022 18:00
25.01.2022 18:00

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