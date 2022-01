Хто стане новим Бондом?

Продюсерка бондіани нещодавно привідкрила таємницю фанатам культових фільмів. Вона повідомила про те, що головний претендент на роль Джеймса Бонда – Ідріс Ельба.

Він добре відомий за екранізаціями Marvel.

Якщо сам Ельба погодиться, уже незабаром він замінятиме улюбленця майже всіх жінок – Деніела Крейга.

Останній фільм з Деніелом вийшов восени минулого року, після чого актор покинув проект.

До речі, більшість фанатів хочуть бачити саме Ідріса в цій відповідальній ролі.

Фото: idriselba

