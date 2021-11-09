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Video: Пандемія коронавірусу поставила весь світ перед спокусою. Казарін про негідників і дурнів

Перед якою спокусою пандемія поставила весь світ. Жодна держава не може похвалитися одностайністю у цьому питанні. У кожній країні можна знайти тих, хто не вірить у щеплення. Скрізь є люди, які готові протестувати проти локдаунів. Їм не дуже важливо, які саме мотиви піднімають вони на свої прапори. Хтось не вірить у існування хвороби. Хтось вірить у природний імунітет. Одні переконані, що вакцини робили поспіхом. Інші – вірять у світову змову, чіпи та Білла Гейтса. Нині ці відмінності вже вторинні. За фактом суспільство ділиться на тих, хто готовий робити собі щеплення та тих, хто навідріз відмовляється. Статистика каже, що в нашій країні – чимало тих, хто не хоче робити щеплення. І в цей момент політики – на роздоріжжі. [read_more_news] Чому? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали про екватор каденції президента України Фото: Pexels

Пандемія коронавірусу поставила весь світ перед спокусою. Казарін про негідників і дурнів
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Перед якою спокусою пандемія поставила весь світ.

Жодна держава не може похвалитися одностайністю у цьому питанні.

У кожній країні можна знайти тих, хто не вірить у щеплення.

Скрізь є люди, які готові протестувати проти локдаунів.

Їм не дуже важливо, які саме мотиви піднімають вони на свої прапори.

Хтось не вірить у існування хвороби. Хтось вірить у природний імунітет.

Одні переконані, що вакцини робили поспіхом. Інші – вірять у світову змову, чіпи та Білла Гейтса.

Нині ці відмінності вже вторинні.

За фактом суспільство ділиться на тих, хто готовий робити собі щеплення та тих, хто навідріз відмовляється.

Статистика каже, що в нашій країні – чимало тих, хто не хоче робити щеплення.

І в цей момент політики – на роздоріжжі.

Також по темі: Павло Казарін про журналістику, проблеми влади і холостяцьке життя. Ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Чи може держава обмежувати права антивакцинаторів Грають з вогнем. Чому українці не вакцинуються від коронавірусу

Чому?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екватор каденції президента України

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Пандемія коронавірусу поставила весь світ перед спокусою. Казарін про негідників і дурнів / 09.11.2021 18:00
09.11.2021 18:00

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