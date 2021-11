Пандемія коронавірусу поставила весь світ перед спокусою. Казарін про негідників і дурнів

Перед якою спокусою пандемія поставила весь світ.

Жодна держава не може похвалитися одностайністю у цьому питанні.

У кожній країні можна знайти тих, хто не вірить у щеплення.

Скрізь є люди, які готові протестувати проти локдаунів.

Їм не дуже важливо, які саме мотиви піднімають вони на свої прапори.

Хтось не вірить у існування хвороби. Хтось вірить у природний імунітет.

Одні переконані, що вакцини робили поспіхом. Інші – вірять у світову змову, чіпи та Білла Гейтса.

Нині ці відмінності вже вторинні.

За фактом суспільство ділиться на тих, хто готовий робити собі щеплення та тих, хто навідріз відмовляється.

Статистика каже, що в нашій країні – чимало тих, хто не хоче робити щеплення.

І в цей момент політики – на роздоріжжі.

Чому?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: Pexels

