Нашестя біженців! Звідки взялися мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

Звідки взялися мігранти на кордоні Білорусі та Польщі.

Більшу частину нелегалів, які опинились в Білорусі, складають курди — предстваники народу Близького Сходу.

Країни-сусіди вважають їх небезпечними та відстороненими.

Народ чисельністю 40 мільйонів нині затиснутий між Іраком, Туреччиною та Сирією.

Остання майже завжди сприймали курдів як загрозу.

Зараз цей народ проживає на території Сирії, але живе за власними законами.

Економічної активності немає, як і роботи.

Політична нестабільність зашкалює.

Люди готові віддати все, щоб вибратись звідти.

Тож нині десятки тисяч людей застрягли на нейтральній смузі між Білоруссю та Польщею.

Але не тільки завдяки Лукашенку.

То звідки взялися мігранти?

І хто ще причетний до міграційної кризи?

Дивіться в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.