УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Нашестя біженців! Звідки взялися мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

Звідки взялися мігранти на кордоні Білорусі та Польщі. Більшу частину нелегалів, які опинились в Білорусі, складають курди — предстваники народу Близького Сходу. Країни-сусіди вважають їх небезпечними та відстороненими. Народ чисельністю 40 мільйонів нині затиснутий між Іраком, Туреччиною та Сирією. Остання майже завжди сприймали курдів як загрозу. Зараз цей народ проживає на території Сирії, але живе за власними законами. Економічної активності немає, як і роботи. Політична нестабільність зашкалює. Люди готові віддати все, щоб вибратись звідти. Тож нині десятки тисяч людей застрягли на нейтральній смузі між Білоруссю та Польщею. Але не тільки завдяки Лукашенку. [read_more_news] То звідки взялися мігранти? І хто ще причетний до міграційної кризи? Дивіться в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу Фото: Unsplash

Нашестя біженців! Звідки взялися мігранти на кордоні Білорусі та Польщі
0 Коментувати

Звідки взялися мігранти на кордоні Білорусі та Польщі.

Більшу частину нелегалів, які опинились в Білорусі, складають курди — предстваники народу Близького Сходу.

Країни-сусіди вважають їх небезпечними та відстороненими.

Народ чисельністю 40 мільйонів нині затиснутий між Іраком, Туреччиною та Сирією.

Остання майже завжди сприймали курдів як загрозу.

Зараз цей народ проживає на території Сирії, але живе за власними законами.

Економічної активності немає, як і роботи.

Політична нестабільність зашкалює.

Люди готові віддати все, щоб вибратись звідти.

Тож нині десятки тисяч людей застрягли на нейтральній смузі між Білоруссю та Польщею.

Але не тільки завдяки Лукашенку.

Також по темі: Німеччина хоче відправити мігрантів в Україну! Чи можна цьому запобігти Помста Європі? Як Лукашенко наживається на мігрантах Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу. Що він задумав?

То звідки взялися мігранти?

І хто ще причетний до міграційної кризи?

Дивіться в сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Нашестя біженців! Звідки взялися мігранти на кордоні Білорусі та Польщі / 17.11.2021 13:30
17.11.2021 13:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь