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Video: Чинитимуть опір? Що думають харків’яни про можливе вторгнення Росії

"Харків ніколи не буде окупованим Росією!" - про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Інстаграм. Нагадаємо, раніше в інтерв’ю президент заявив, мовляв, РФ може вдертися у великі міста, зокрема Харків. Мережа одразу вибухнула! Тому ми вирішили розпитати жителів Харкова, що вони думають з приводу повномасштабного нападу, і чи готуються до “великої війни”? Чи вірять українці у повномасштабний напад Росії? Чи готові боронити свою землю зі зброєю в руках, та що сказали б Путіну?  [read_more_news] Відповіді з народу на найактуальніші запитання дивіться в сюжеті Альони Нестеренко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про відповіді експертів на найгарячіші питання про війну. Фото: Мережеві ресурси Харківської міської адміністрації

Чинитимуть опір? Що думають харків’яни про можливе вторгнення Росії
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“Харків ніколи не буде окупованим Росією!” – про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю президент заявив, мовляв, РФ може вдертися у великі міста, зокрема Харків.

Мережа одразу вибухнула!

Тому ми вирішили розпитати жителів Харкова, що вони думають з приводу повномасштабного нападу, і чи готуються до “великої війни”?

Чи вірять українці у повномасштабний напад Росії?

Чи готові боронити свою землю зі зброєю в руках, та що сказали б Путіну? 

Також по темі: Рубль летить у прірву? Що буде з Росією у разі повномасштабної війни проти України 8 рік війни Росії проти України: яким він був і чим ми можемо пишатися? Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії

Відповіді з народу на найактуальніші запитання дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відповіді експертів на найгарячіші питання про війну.

Фото: Мережеві ресурси Харківської міської адміністрації

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ICTV / Ранок / Чинитимуть опір? Що думають харків’яни про можливе вторгнення Росії / 28.01.2022 13:10
28.01.2022 13:10

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