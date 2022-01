Чинитимуть опір? Що думають харків’яни про можливе вторгнення Росії

“Харків ніколи не буде окупованим Росією!” – про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю президент заявив, мовляв, РФ може вдертися у великі міста, зокрема Харків.

Мережа одразу вибухнула!

Тому ми вирішили розпитати жителів Харкова, що вони думають з приводу повномасштабного нападу, і чи готуються до “великої війни”?

Чи вірять українці у повномасштабний напад Росії?

Чи готові боронити свою землю зі зброєю в руках, та що сказали б Путіну?

Відповіді з народу на найактуальніші запитання дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Мережеві ресурси Харківської міської адміністрації

