УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Абсурдні аргументи та агресія продавців. Експерт розповів, як повернути гроші за товар в магазині

Як повернути гроші за речі в магазині.

Навіть за наявності чека наша глядачка не змогла повернути у магазин пальто за 700 доларів! Продавці мотивували відмову тим, ніби купувала не вона особисто, а інша людина їй у подарунок. Та ще й погрожували! На допомогу прийшов наш експерт Максим Несміянов. У магазині нашу знімальну групу зустріли агресивно. Діяти за законом про захист прав споживачів відмовлялися. [read_more_news] То як довести, що правда - на стороні покупця? За яких умов можна повернути або обміняти товар попри тиск продавців? Що треба робити, щоб не втратити власні гроші за річ, яка вам не підійшла? Детальніше про це в сюжеті рубрики Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла ревізія магазину в Запоріжжі. Фото: Unsplash

Абсурдні аргументи та агресія продавців. Експерт розповів, як повернути гроші за товар в магазині
0 Коментувати

Як повернути гроші за речі в магазині.

Навіть за наявності чека наша глядачка не змогла повернути у магазин пальто за 700 доларів!

Продавці мотивували відмову тим, ніби купувала не вона особисто, а інша людина їй у подарунок.

Та ще й погрожували!

На допомогу прийшов наш експерт Максим Несміянов.

У магазині нашу знімальну групу зустріли агресивно.

Діяти за законом про захист прав споживачів відмовлялися.

Також по темі: Ревізія супермаркету. На що йдуть магазини, аби продати нам неякісні продукти Труять покупців. Перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції Висока ціна – не знак якості! Експерт показав, як виявити просрочку у магазині

То як довести, що правда – на стороні покупця?

За яких умов можна повернути або обміняти товар попри тиск продавців?

Що треба робити, щоб не втратити власні гроші за річ, яка вам не підійшла?

Детальніше про це в сюжеті рубрики Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла ревізія магазину в Запоріжжі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Абсурдні аргументи та агресія продавців. Експерт розповів, як повернути гроші за товар в магазині / 19.01.2022 14:50
19.01.2022 14:50

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь