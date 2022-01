Абсурдні аргументи та агресія продавців. Експерт розповів, як повернути гроші за товар в магазині

Як повернути гроші за речі в магазині.

Навіть за наявності чека наша глядачка не змогла повернути у магазин пальто за 700 доларів!

Продавці мотивували відмову тим, ніби купувала не вона особисто, а інша людина їй у подарунок.

Та ще й погрожували!

На допомогу прийшов наш експерт Максим Несміянов.

У магазині нашу знімальну групу зустріли агресивно.

Діяти за законом про захист прав споживачів відмовлялися.

То як довести, що правда – на стороні покупця?

За яких умов можна повернути або обміняти товар попри тиск продавців?

Що треба робити, щоб не втратити власні гроші за річ, яка вам не підійшла?

Детальніше про це в сюжеті рубрики Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла ревізія магазину в Запоріжжі.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.