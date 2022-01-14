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Video: Кім Чен Ин загрожує світові гіперзвуковою зброєю! Чи буде Третя світова?

Все, що відомо про гіперзвукову ракету КНДР. Північна Корея продовжує модернізувати армі, нарощувати боєздатність та військові м'язи. Принаймі у цьому намагається переконати увесь світ. І це попри економічні санкції та проблеми в країні. Нещодавно лідер тоталітарної держави Кім Чен Ин нагадав про себе успішним випробуванням гіперзвукової ракети. Це не перше таке випробування, а вже третє! І що важливо, два останніх - цього ж місяця. Її фахівці відносять до нової форми ведення війни. [read_more_news] Навіщо Кім Чен Ин погрожує світові гіперзвуковою зброєю? І невже почнеться Третя світова? Чим гіперзвукова ракета відрізняється від балістичної, якою Кім Чен Ин також лякав світ? Відповіді на ці та інші питання шукала Ксенія Богуславська. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому мешканцям КНДР заборонили шкіряні плащі. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Кім Чен Ин загрожує світові гіперзвуковою зброєю! Чи буде Третя світова?
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Все, що відомо про гіперзвукову ракету КНДР.

Північна Корея продовжує модернізувати армі, нарощувати боєздатність та військові м’язи.

Принаймі у цьому намагається переконати увесь світ.

І це попри економічні санкції та проблеми в країні.

Нещодавно лідер тоталітарної держави Кім Чен Ин нагадав про себе успішним випробуванням гіперзвукової ракети.

Це не перше таке випробування, а вже третє! І що важливо, два останніх – цього ж місяця.

Її фахівці відносять до нової форми ведення війни.

Також по темі: Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР Навіщо Путін та Кім Чен Ин потрібні один одному? Чергова загроза ядерної війни? Навіщо КНДР знову залякує своїми ракетами

Навіщо Кім Чен Ин погрожує світові гіперзвуковою зброєю?

І невже почнеться Третя світова?

Чим гіперзвукова ракета відрізняється від балістичної, якою Кім Чен Ин також лякав світ?

Відповіді на ці та інші питання шукала Ксенія Богуславська.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому мешканцям КНДР заборонили шкіряні плащі.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Кім Чен Ин загрожує світові гіперзвуковою зброєю! Чи буде Третя світова? / 14.01.2022 11:40
14.01.2022 11:40

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