Кім Чен Ин загрожує світові гіперзвуковою зброєю! Чи буде Третя світова?

Все, що відомо про гіперзвукову ракету КНДР.

Північна Корея продовжує модернізувати армі, нарощувати боєздатність та військові м’язи.

Принаймі у цьому намагається переконати увесь світ.

І це попри економічні санкції та проблеми в країні.

Нещодавно лідер тоталітарної держави Кім Чен Ин нагадав про себе успішним випробуванням гіперзвукової ракети.

Це не перше таке випробування, а вже третє! І що важливо, два останніх – цього ж місяця.

Її фахівці відносять до нової форми ведення війни.

Навіщо Кім Чен Ин погрожує світові гіперзвуковою зброєю?

І невже почнеться Третя світова?

Чим гіперзвукова ракета відрізняється від балістичної, якою Кім Чен Ин також лякав світ?

Відповіді на ці та інші питання шукала Ксенія Богуславська.

