День мертвих. Чим мексиканське свято шокує українців

У Мексиці святкують «день мертвих». Причому, саме святкують – з піснями і танцями.

А ще встановлюють вівтарі з фотографіями своїх загиблих близьких.

Чим моторошне мексиканське свято лякає українців? Навіщо взагалі воно потрібне мексиканцям?

А ще – як у цій заокеанській країні святкують Гелловін?

Про це і не тільки розповіла українська емігрантка Алла, яка вже багато років вона вивчає плюси та мінуси життя в Латинській Америці.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Мексиці.

Фото: Pexels

