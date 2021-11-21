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Video: День мертвих. Чим мексиканське свято шокує українців

У Мексиці святкують «день мертвих». Причому, саме святкують – з піснями і танцями. А ще встановлюють вівтарі з фотографіями своїх загиблих близьких. Чим моторошне мексиканське свято лякає українців? Навіщо взагалі воно потрібне мексиканцям? А ще як у цій заокеанській країні святкують Гелловін? [read_more_news] Про це і не тільки розповіла українська емігрантка Алла, яка вже багато років вона вивчає плюси та мінуси життя в Латинській Америці. Більше дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Мексиці. Фото: Pexels

День мертвих. Чим мексиканське свято шокує українців
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У Мексиці святкують «день мертвих». Причому, саме святкують – з піснями і танцями.

А ще встановлюють вівтарі з фотографіями своїх загиблих близьких.

Чим моторошне мексиканське свято лякає українців? Навіщо взагалі воно потрібне мексиканцям?

А ще як у цій заокеанській країні святкують Гелловін?

Також по темі: Мексиканська кухня: які страви варто спробувати Що подивитися в Мексиці: популярні місця для туристів Еквадор чи Мексика? Емігрантка розповіла, де живеться краще

Про це і не тільки розповіла українська емігрантка Алла, яка вже багато років вона вивчає плюси та мінуси життя в Латинській Америці.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Мексиці.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / День мертвих. Чим мексиканське свято шокує українців / 21.11.2021 12:05
21.11.2021 12:05

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